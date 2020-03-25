Вспышка коронавируса на Тернопольщине: количество больных резко растет, больницы не готовы

На Тернопольщине продолжается борьба с коронавирусом. Однако, как сообщил депутат Монастрыского областного совета, в одной из больниц нет буквально ничего не только для лечения больных, но и для обеспечения любых условий для врачей.

Об этом депутат рады Монастырской общины Андрей Кохан рассказал журналистам Здоровья 24.

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Он добавил, в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация из-за вспышки коронавируса, где зафиксировано шесть случаев и одна смерть.

По словам Кохана, с больными контактировали более 500 человек, среди которых – священники района, которые правили службы в храмах.

"В изоляции вся больница, ведь их работница, которая болела 3 недели, также с подтвержденным диагнозом. Из больницы делают госпиталь, врачей не отпускают уже домой. С тремя больными контактировали также семейные врачи. У двух из них проявляются уже подозрительные симптомы", – отметил Кохан.

Депутат сказал, что в больнице отсутствует какое-либо обеспечение: нет масок, халатов, бахил, респираторов, аппарата ИВЛ.

Даже нет экспресс-тестов, чтобы протестировать хотя бы всех медиков. Ибо не понятно, будут они лечить или, наоборот, распространять вирус. В больнице нет ничего,

– заявил Кохан.

Председатель райсовета Владимир Данилюк пообщался с журналистами Здоровья 24 и рассказал, что "картина печальная". Данилюк заверил, что с масками и бахилами проблем нет, единственное, что отсутствуют одноразовые защитные костюмы. Следовательно, пошив многоразовых пришлось заказывать в Коломые. Также на больницу есть 1 аппарат искусственной вентиляции легких, но пока что его хватает.

Данилюк отметил, что в городском совете сконцентрировали средства, но его пугает ситуация в самой государству. По его словам, сейчас медицинские товары предлагают без документов, сертификатов и по безрахунку.

Мы сконцентрировали средства и готовы покупать аппараты ИВЛ, мы готовы еще бороться, но у государства ничего нет. Сейчас в государстве предлагают и антисептики, и маски, и что не хотите, только по безналичному расчету, без документов и без сертификатов,

– заявил Данилюк.

Сначала у больной коронавирусом медсестры обнаружили грипп, поэтому все были спокойны

Председатель райсовета ожидает распространения болезни и обвиняет алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Он рассказал, что согласно с ним, больной коронавирусом медсестре сделали тест на грипп. Результат был положительным и все подумали, что у нее не может быть коронавируса.

Но женщина продолжала лежать в реанимации с легочной пневмонией, и таки направили образцы в лабораторию, чтобы проверить их на наличие коронавирусной инфекции. Как и на грипп, они оказались положительными.

У нас одна медсестра заболела. Согласно алгоритму, исключали группу A и группу B, подтвердили, что грипп есть. Все ее посещают, ее коллеги ее посещают. Она лежит в реанимации с легочной пневмонией. Сдали анализы в лабораторию и у нее есть коронавирус,

– рассказал Данилюк.

Осталась лишь 1 врач, который не контактировал с больной, потому что был в отпуске

По словам Данилюка, официально в Монастырском районе зарегистрировано 117 контактных лиц, контактировавших с больными. Но он считает, что в реальности их значительно больше, ведь только с самой медсестрой, где вроде бы 33 контактных случая, контактировало около 84 врачей.

В связи с этой ситуацией, центр первичной помощи (семейная медицина) остался почти без врачей.

С больной не контактировала только 1 врач, которая была в отпуске. Она сегодня прибыла и будет работать. А остальные врачи этого центра идут на самоизоляцию, оформили отпуска. 12 медсестер вместе с ними. Мы приняли решение, что коропецькие врачи будут оказывать немного помощи. Картина печальная. Вы представляете, что завтра может выйти из строя базовая медицина района?,

– подытожил Данилюк.

Данилюк рассказал, что всех контактных лиц взяли под контроль. Они находятся дома на самоизоляции и ежедневно отчитываются о состоянии здоровья и температуре.

По его словам, в районе предупредили о новых случаях заражения и попросили местных людей принять это во внимание. Также по району ездит машина с громкоговорителем, которая призывает людей оставаться дома.

Он добавил, что кроме этого, в район прибыло около 150 человек из-за рубежа, которых призывают оставаться дома, ведь они также могут быть носителями вируса.

Председатель райсовета считает, что сейчас ситуация в медицине не изменится, поэтому надо сконцентрироваться на том, что зависит от людей на дисциплине и гигиене.

Не так страшна сама болезнь, как паника от нее... Жизнь наша, наших семей в наших руках. В самоорганизации, дисциплине, самоизоляции и гигиене. Мы уже не вернем неполадки в медицине. Сегодня надо организовать людей на самодисциплину и побороть равнодушие,

– подытожил он.

Медиков в больнице проверяют на наличие Covid-19

Журналисты здоровья 24 связались с главным врачем Подгорной Стефанией Ивановной. По словам медика, экспресс-тестов в больнице действительно нет, но медперсонал проверяют на наличие коронавируса. Сейчас 43 работника ожидают результаты ПЦР-анализа, который делают в Киеве.

Те врачи, которые имели контакт с больными, на самоизоляции. Также главный врач добавила, что в больнице есть один аппарат ИВЛ и медики обеспечены такими необходимыми вещами, как маски и халаты.

Что известно о распространении коронавирус на Тернопольщине

Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник.

По состоянию на 25 марта в Тернопольской области уже 6 случаев заражения коронавирусом.

После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.



Как распознать коронавирус:симптомы / Инфографика 24 Канала

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