Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: десятки зараженных, двое умерших

В городе Вишневое, что на Киевщине, в одном из общежитий зафиксировали массовое заражение COVID-19. Сейчас заболели 37 человек, среди них дети. От недуга умерли два человека.

О вспышке коронавируса в Киевской области сообщил на брифинге исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин.

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Есть случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Оно находится в частной собственности,

– отметил Володин.

По предварительной информации, там проживают более 300 человек. Точное количество жителей выясняют местные власти и правоохранители.

Сейчас там зафиксировали 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди больных есть дети. К сожалению, недуг унес жизни уже двух человек.

Володин также добавил, что всем жителям общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии ввели состояние особого передвижения. По словам чиновника, местные власти обеспечивают доставку в общежитие лекарств, продуктов и средств личной гигиены.

Окончательная информация о масштабах заражений коронавирусом в общежитии будет вечером 22 апреля.

Коронавирус в Киеве и области: главное

В столице по состоянию на утро 21 апреля обнаружили 892 случая заражения COVID-19. За последние сутки болезнь подтвердили еще у 42 людей.

В Киевской области зафиксировали 356 случаев коронавируса. За сутки – 23 новых случая.

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