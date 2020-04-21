Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: десятки зараженных, двое умерших
В городе Вишневое, что на Киевщине, в одном из общежитий зафиксировали массовое заражение COVID-19. Сейчас заболели 37 человек, среди них дети. От недуга умерли два человека.
О вспышке коронавируса в Киевской области сообщил на брифинге исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин.
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Есть случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Оно находится в частной собственности,
– отметил Володин.
По предварительной информации, там проживают более 300 человек. Точное количество жителей выясняют местные власти и правоохранители.
Сейчас там зафиксировали 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди больных есть дети. К сожалению, недуг унес жизни уже двух человек.
Володин также добавил, что всем жителям общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии ввели состояние особого передвижения. По словам чиновника, местные власти обеспечивают доставку в общежитие лекарств, продуктов и средств личной гигиены.
Окончательная информация о масштабах заражений коронавирусом в общежитии будет вечером 22 апреля.
Коронавирус в Киеве и области: главное
- В столице по состоянию на утро 21 апреля обнаружили 892 случая заражения COVID-19. За последние сутки болезнь подтвердили еще у 42 людей.
- В Киевской области зафиксировали 356 случаев коронавируса. За сутки – 23 новых случая.
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