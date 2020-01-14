Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространилась за пределы страны

Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Турист в Таиланде стал первым человеком, который заболел неизвестной формой пневмонии.

Об этом сообщает издание BBC. Китайские ученые ищут причину загадочной болезни. Как говорится в источнике, туристка прибыла из Ухани в Таиланд (Бангкок) 8 января, где была госпитализирована. Ни один другой пассажир не был заражен. Кроме того, совсем скоро, 25 января, в Китае начнется празднование Нового года. В этот период многие жители отдыхают заграницей.

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Напомним, в Китае зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань. Пока от вируса умер один человек, а всего зарегистрирован 41 случай заражения.

Добавим, коронавирусы могут вызвать как обычную простуду, так и вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Больные чаще всего жалуются на лихорадку, а порой на проблемы с дыханием. Первые случаи заражения произошли в конце декабря прошлого года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передача вируса от человека к человеку достаточно ограничена. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухани.



Произошел первый случай неизвестной формы пневмонии, зафиксированный за пределами Китая / Unsplash

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