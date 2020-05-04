Вторая волна эпидемии коронавируса может быть тяжелее, чем первая, – эпидемиолог

Эпидемиолог Ирина Колесникова заявила, что вторая волна эпидемии COVID-19, которую ожидают в Украине осенью, может быть значительно тяжелее, чем первая.

По словам заведующей кафедры эпидемиологии в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца Ирины Колесниковой, причина осложненности хода второй волны COVID-19 заключается в том, что в этот период начнется рост заболеваемости сезонным гриппом, об этом она заявила в комментарии для APnews.

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Колесникова считает, что наложение симптомов коронавируса на симптомы сезонного гриппа может привести к еще более тяжелым осложнениям во время течения болезни.

Так, она (вторая волна эпидемии коронавируса, – ред.) может быть тяжелее, чем первая. Поскольку осенью с октября начинается очередной сезон гриппа, а наложение сезонного гриппа на коронавирусную инфекцию может давать очень тяжелые последствия,

– сказала Колесникова.

По ее словам, вполне вероятно, что во время второй волны эпидемии COVID-19 в Украине уже внедрят массовое тестирование. Колесникова подчеркнула, что строгость карантина будет зависеть от того, сколько людей в то время переболеют коронавирусом.

Вместе с тем, эпидемиолог подозревает, что после смягчения карантинных ограничений украинцы начнут пренебрегать санитарно-гигиеническими правилами, что также может сказаться на эпидемиологической ситуации.

Тяжесть второй волны эпидемии коронавируса может касаться и течения болезни, и количества инфицированных. Еще потому, что ближе к осени, летом, после ослабления и даже отмены карантина, людям свойственно уже настолько расслабляться, что вполне возможно пренебрежение элементарными правилами, в первую очередь санитарно-гигиеническими и социальной ответственностью тоже,

– отметила она.



Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

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