Выяснили истинные причины появления анорексии

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фото иллюстративное
фото иллюстративное / selahhouse.com

Международная группа ученых назвала причины болезни, которая поражает 1-2% женщин и от 0,2 до 0,4% мужчин, – анорексии.

Исследователи провели анализ состояния здоровья 17 тысяч пациентов с анорексией, пишет Nature Genetics.

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Ранее метаболические расстройства, последствиями которых становятся диабет, анемия и другие заболевания, считались следствием, а не причиной анорексии.

Исследователи пришли к выводу, что анорексия – гибридное заболевания, к появлению которого приводят как психологические, так и физиологические факторы, среди которых нарушение метаболизма.

 
Анорексия что это?

это болезнь, которая характеризуется резким снижением веса. Как и большинство неврологических расстройств, анорексия развивается постепенно, поэтому, на ранних этапах ее можно остановить.

Кроме того, оказалось, что анорексия как психическое расстройство нередко пересекается с такими заболеваниями, как депрессия, шизофрения или тревожность.

via GIPHY

Таким образом, при лечении анорексии следует применять комплексный подход. Среди психических заболеваний именно анорексия имеет самый высокий процент смертности.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология
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