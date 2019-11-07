Выяснили, какие дети больше склонны к ожирению

Риск единственного ребенка в семье столкнуться с ожирением в 7 раз выше, чем у тех, кто имеет братьев и сестер. А все потому, что таких детей родители балуют сладостями и неправильными напитками.

В этом экспресс-исследовании приняло участие 68 семей: 27 из них с единственным ребенком, другие – с двумя и более детьми.

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Данные о питании регистрировались в ежедневных журналах пищи, которые матери вели в течение трех дней – двух рабочих дней и одного выходного дня. Учителя также вели журналы, отмечая всю пищу, которую дети ели в школе. Матери также заполнили опросник "Семейное питание и физическая активность", чтобы оценить типичные семейные привычки питания, такие как выбор еды и напитков.

Оказалось, что единственные дети в семье значительно чаще сталкиваются с лишним весом до 7 дня рождения. Причина этого явления достаточно проста – единственного ребенка родители гораздо больше балуют.



Единственные дети реже имеют сбалансированное питание

И чем больше ребенок просит, тем чаще родители идут ему навстречу. Все это впоследствии негативно сказывается на его талии.

Это также проявляется в том, что родители не заставляют ребенка больше двигаться, потакают его желанию проводить все время перед компьютером или телевизором, покупают не самые полезные для движения игрушки.

Возможно, именно поэтому сегодня каждый пятый украинский ребенок имеет лишний вес в момент начала обучения в школе. Впрочем, это еще не самая печальная статистика, если учесть, что в США треть детей и подростков страдают от лишнего веса или ожирения.

Исследователи также обнаружили, что матери единственных детей чаще страдают ожирением.

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