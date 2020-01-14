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Выяснили причину синдрома, который вызывает постоянные оргазмы

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Синдром устойчивого генитального возбуждения: причины / unsplash.com

Ученые выяснили, что синдром устойчивого генитального возбуждения может вызываться повреждением нервов в позвоночнике. Жертвы этого синдрома испытывают до 100 оргазмов в день.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на PAIN Reports. Кому-то синдром постоянного генитального возбуждения может показаться чем-то очень веселым и необычным. Проблема в том, что это удовольствие радует только в том случае, если женщина хочет испытать оргазм – когда она занимается сексом или мастурбирует.

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Но жертвы этого синдрома испытывают оргазм в любых ситуациях, когда они этого совсем не хотят. Например, во время походов в магазины, в церкви, при выполнении домашних дел, на деловых совещаниях, при общении с детьми. Естественно, что со временем это становится для женщины настоящим мучением, которое, в том числе, отталкивает ее и от занятий обычным сексом.


Синдром генитального возбуждения может снижать сексуальное влечение / Фото: Unsplash

Почему появляется синдром постоянного генитального возбуждения?

Долгое время ученые не могли разобраться в том, почему появляется этот загадочный синдром. Изучая 10 женщин, страдающих от постоянного генитального возбуждения, ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что это состояние может вызвать повреждение нервов в позвоночнике, которые и передают сигналы в мозг. У 9 из 10 пациенток были обнаружены эти повреждения, которые вызвали кисты.

Когда же врачи попытались устранить повреждения, то это привело к исцелению от синдрома. У одной женщины ради этого удалили кисту в позвоночнике, а у другой скорректировали прием антидепрессантов. Она слишком резко отказалась от этих лекарств, что обострило синдром. Состояние 6 других участников эксперимента тоже удалось облегчить благодаря этим процедурам.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Женское здоровье Секс Здоровая жизнь
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