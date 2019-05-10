Высокая температура у ребенка: как рассчитать дозу лекарства и что нельзя делать

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Как рассчитать дозу жаропонижающих
Как рассчитать дозу жаропонижающих / parenting.firstcry.com

Само повышение температуры тела и лихорадка не являются болезнью, но они указывают на имеющуюся вирусную или бактериальную инфекцию.

Врач-педиатр Дмитрий Бойчук рассказал, как правильно определить дозу и какие ошибки чаще всего допускают родители.

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В детском возрасте применяют жаропонижающие препараты только с ибупрофеном или парацетамолом.

Ибупрофен можно применять детям с трех месяцев или с достижением веса 5 кг. Парацетамол можно давать детям с двух месяцев.

Препараты выпускаются в сиропах, суппозиториях, таблетках.

Доза для детей

Лекарства на основе ибупрофена:

– разовая доза: 5-10 мг/кг

– суточная: 20-30 мг/кг

Лекарства на основе парацетамола:

– разовая доза: 10-15 мг/кг

– суточная: 60 мг/кг

Рассчитывать жаропонижающие препараты нужно по весу ребенка, а не по возрасту. Потому что ребенок, например, в год может весить 9 кг и 14 кг.

Розраховувати жарознижувальні препарати потрібно за вагою дитини
Рассчитывать жаропонижающие препараты нужно по весу ребенка

Давать жаропонижающие препараты нужно не от высокой температуры, а от общего самочувствия ребенка.

Какие ошибки допускают родители

  • дают меньшую дозу лекарств ("меньше всякой химии пить");
  • если ребенок вырвал лекарства сразу – нужно повторить прием. Если прошло 15 мин, то тогда не нужно;
  • неправильно хранят лекарства;
  • сильно одевают ребенка (перегревают), вследствие чего механизмы теплопродукции больше теплоотдачи;
  • обтирают детей уксусом или спиртом. Это может привести к ожогам.

Для снижения температуры детям ни в коем случае нельзя давать аспирин, нимесулид и др.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Лекарства
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