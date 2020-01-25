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Как в "Борисполе" будут защищаться от неизвестного коронавируса

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В "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру / Getty Images

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. В случае необходимости лиц с признаками ОРВИ немедленно будут передавать медикам.

Специалисты и необходимое оборудование уже готовы к работе, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Специалисты санитарно-карантинного подразделения будут проводить скрининг инфракрасными термометрами. В Минздраве отмечают, что такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну.

Главная задача – не допустить проникновения вируса на территорию страны. Поэтому важно усилить контроль и провожть противоэпидемические мероприятия на пунктах въезда,
– отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Кроме того, специальный досмотр также будут проходить животные, которых ввозят в Украину. Случаев инфицирования животных зафиксировано не было.

Риск инфицирования опасным недугом – средний. Пока что Всемирная организация здравоохранения не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортное сообщение и обиход товаров. У Украины нет прямого авиасообщения с городом-источником вспышки – Ухань.

 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка
  • Головная боль;
  • Кашель,
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

Коронавирус: факты и опасность

Коронавирус, который вспыхнул в Китае, вышел за пределы страны. Болезнь добралась до Таиланда, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Вьетнама, Франции, Малайзии, Австралии и США. Число погибших в Китае возросло до 42.

  • В среднем – 9% инфицированных коронавируса умирает. Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии;
  • Известно, что китайским врачам уже удалось вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса;
  • Также подтвердили первый случай смерти медицинского работника в результате инфицирования вирусом.

В Китае власти принимают все возможные меры, чтобы предотвратить эпидемию. Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров. Кроме того, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей из Китая.

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Теги: Новости Киева Новости Украины Пневмония в Китае 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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