Как во времена Богатыревой, – Супрун рассказала, что сейчас происходит в министерстве

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что сейчас в министерстве высшее руководство ограничило доступ сотрудников к себе, коммуникация заблокирована.

Там сейчас есть большая паранойя, что все будут подставлять новое руководство, – отметила Супрун в интервью 24 каналу.

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Она рассказала, что когда была на нетворкинге, встретила много людей из Минздрава. По ее словам, молодые люди, которые сейчас работают в министерстве в директоратах, говорили, что с ними очень мало контактируют и они оторваны от руководства.

Они привыкли к тому, когда я была в руководстве, что они могли со мной общаться. Мы каждую неделю встречались с директорами. Было очень близкое сотрудничество. А сейчас – сказали – что его уже нет. Что второй этаж министерства – закрытый для сотрудников министерства, только руководство может там быть – так, как во времена Богатыревой. Сказали, что у них очень трудно добиться до самого министра, чтобы с ней пообщаться, потому что блокируют все ее советники,

– отметила Супрун.

Она добавила, насколько ей объяснили, что один из худших моментов в министрестве – это один из советников нового министра Дмитрий Раимов, который занимается коммуникацией. Мол, он блокирует всю коммуникацию даже наружу.

"Каждую вещь, которую они хотят даже поставить на сайте или на фейсбуке, он должен подписать и сказать, может ли это быть", – рассказала Супрун.

Даже сидящие на встречах, и там переписываются с людьми – и он подходит и спрашивает: с кем вы сейчас переписываетесь? Это их личный телефон, они могут переписываться с кем хотят! Есть такая огромная паранойя почему-то, что все подставляют новое руководство,

– рассказала и. о. министра здравоохранения.

Супрун сказала, что очень хотела бы, чтобы они прекратили думать об основания и начали доверять.

"Я бы хотела, чтобы они немного отошли от этого, и поняли, что никто никого не подставляет. Те люди, которые работают в министерстве – профессиональные люди, которые хотят делать только то, что является правильным для народа Украины, не подставляя никого. И может немного расслабиться и позволить, чтобы доверие между руководством и сотрудниками немного улучшилось", – подчеркнула Супрун.

Что известно про скандал в МинздравеРаботники Минздрава обратились с открытым письмом к премьер-министру Гончаруку с заявлением, где говорят об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства. В письме, которое подписали более 40 госслужащих, говорится, что "работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели".



В команде нового министра Зоряны Скалецкой опровергают приведенные в письме аргументы и заявляют о желании оппонентов устроить политический скандал.