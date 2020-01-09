Как употребление зеленого чая может продлить жизнь: результаты исследования

Прием зеленого чая три раза в неделю может продлить жизнь человека и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта.

Так, результаты исследования, как зеленый чай влияет на здоровье, опубликовало издание Daily Mail. В нем говорится о том, что сторонники напитка имеют на 25% меньший риск инсульта или сердечных заболеваний через антиоксиданты.

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Исследователи изучали более 100 000 людей в Китае и обнаружили, что те, кто регулярно пьют зеленый чай, живут, в среднем, на 1,26 года дольше, чем люди, которые не пили напиток. Как пишет издание, значительных преимуществ для любителей черного чая не наблюдалось, зеленый – единственный вид, который имел действие.

Также эксперты говорят, чтобы люди не переходили на зеленый чай в надежде на улучшение здоровья, ведь питье чая не является эффективным в сочетании с нездоровыми привычками.

Диетолог и пресс-секретарь Британской диетологическойй ассоциации Джоди Релф “Мы не можем продолжать есть продукты с высоким содержанием жира, вести малоподвижный образ жизни и ожидать, что чай решит все наши проблемы".

Почему зеленый чай считают полезным?

Китайский исследователь Ван Синьян сказал, что чай является полезным из-за содержания полифенолов – класс химических соединений, которые содержат антиоксиданты.

Полифенолы также естественным образом содержатся во фруктах и овощах, и, как считается, они способны остановить повреждение клеток, контролировать уровень сахара в организме и замедлять набор веса. Китайские исследователи заявили, что предварительные данные свидетельствуют о том, что полифенолы могут защищать от болезней сердца, высокого артериального давления и высокого холестерина.

Зеленый чай может быть особенно полезным, поскольку его не ферментируют, как черный чай, который может сделать антиоксиданты менее эффективными.



Прием зеленого чая может продлить жизнь человека / Unsplash

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