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Как употребление зеленого чая может продлить жизнь: результаты исследования

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Как употребление зеленого чая продлевает жизнь человека на год / Unsplash

Прием зеленого чая три раза в неделю может продлить жизнь человека и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта.

Так, результаты исследования, как зеленый чай влияет на здоровье, опубликовало издание Daily Mail. В нем говорится о том, что сторонники напитка имеют на 25% меньший риск инсульта или сердечных заболеваний через антиоксиданты.

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Исследователи изучали более 100 000 людей в Китае и обнаружили, что те, кто регулярно пьют зеленый чай, живут, в среднем, на 1,26 года дольше, чем люди, которые не пили напиток. Как пишет издание, значительных преимуществ для любителей черного чая не наблюдалось, зеленый – единственный вид, который имел действие.

Также эксперты говорят, чтобы люди не переходили на зеленый чай в надежде на улучшение здоровья, ведь питье чая не является эффективным в сочетании с нездоровыми привычками.

 
Диетолог и пресс-секретарь Британской диетологическойй ассоциации Джоди Релф
“Мы не можем продолжать есть продукты с высоким содержанием жира, вести малоподвижный образ жизни и ожидать, что чай решит все наши проблемы".

Почему зеленый чай считают полезным?

Китайский исследователь Ван Синьян сказал, что чай является полезным из-за содержания полифенолов – класс химических соединений, которые содержат антиоксиданты.

Полифенолы также естественным образом содержатся во фруктах и овощах, и, как считается, они способны остановить повреждение клеток, контролировать уровень сахара в организме и замедлять набор веса. Китайские исследователи заявили, что предварительные данные свидетельствуют о том, что полифенолы могут защищать от болезней сердца, высокого артериального давления и высокого холестерина.

Зеленый чай может быть особенно полезным, поскольку его не ферментируют, как черный чай, который может сделать антиоксиданты менее эффективными.

Як вживання зеленого чаю подовжує життя людини на рік
Прием зеленого чая может продлить жизнь человека / Unsplash

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Долголетия Сердечно-сосудистые заболевания
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