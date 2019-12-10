За 2019 год в Конго от кори умерло вдвое больше людей, чем от Эболы

Эпидемия кори в Демократической Республике Конго с начала года убила вдвое больше людей, чем вспышка Эболы. ВОЗ добавляет, что существует недоверие местных жителей к вакцинам и неверие в то, что прививки могут спасти жизнь.

С начала 2019 года корь убила более 5000 жителей ДРК, а от Эболы умерли около 2000 человек, сообщает CNN.

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По данным ЮНИСЕФ, более 90% всех случаев смерти от кори случались среди детей в возрасте до 5 лет.

Насилие, отсутствие безопасности и доступа к здравоохранению, нехватка вакцин и аптечек в наиболее пострадавших районах привели к тому, что тысячи детей пропустили прививку, получив потенциально смертельные последствия,

– рассказывает представитель ЮНИСЕФ в ДРК Эдуард Бегбедер.



Медсестра готовится сделать прививку ребенку в одной из провинций ДРК

ЮНИСЕФ сообщает, что агентство и партнерские организации распространили более 1300 комплектов против кори в наиболее пострадавших районах. В эти комплекты вошли антибиотики, дегидратационные соли и другие лекарства, которые нужны для борьбы с заболеванием.

Несмотря на длительные боевые действия в стране, культурные верования и традиционная практика здравоохранения часто мешают вакцинировать детей против кори и лечить детей с симптомами,

– добавил Бегбедер.

Бегбедер отметил, что, несмотря на высокий уровень смертности, эпидемия кори не привлекла столько внимания, как вспышка Эболы.

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