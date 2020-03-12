За несоблюдение карантина в Украине будет уголовная ответственность

За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность. О нарушителях карантина Минздрав будет отчитываться каждый день.

В Минздраве раскритиковали незакрытие школ на карантин в Харькове. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве пригрозил тем, кто не выполняет постановления Кабмина о карантине, уголовной ответственностью.

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Министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. Минздрав будет передавать эту информацию Кабмину. Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения, как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина,

– отметил Ляшко.

В Харькове школы – пока не на карантине

Мэр Харькова Геннадий Кернес решил не вводить карантин в городских школах. Глава города аргументировал свои действия тем, что уровень заболеваемости ОРЗ – достаточно низкий, родителям детей негде деть, да и вообще – скоро каникулы.