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За несоблюдение карантина в Украине будет уголовная ответственность

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Министерство здравоохранения / rbc.ua

За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность. О нарушителях карантина Минздрав будет отчитываться каждый день.

В Минздраве раскритиковали незакрытие школ на карантин в Харькове. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве пригрозил тем, кто не выполняет постановления Кабмина о карантине, уголовной ответственностью.

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Министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. Минздрав будет передавать эту информацию Кабмину. Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения, как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина,
– отметил Ляшко.

В Харькове школы – пока не на карантине

Мэр Харькова Геннадий Кернес решил не вводить карантин в городских школах. Глава города аргументировал свои действия тем, что уровень заболеваемости ОРЗ – достаточно низкий, родителям детей негде деть, да и вообще – скоро каникулы.

Не согласились с Кернесом в Харьковской ОГА. Глава облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил: все учебные заведения все таки закрываются на карантин. И это решение подлежит исполнению всеми органами на местах.

От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению,
– отметил Кучер.

Всего в области отменен ряд массовых мероприятий. Спортивные события происходят без участия зрителей. Сейчас решается судьба матча в Харькове с участием ФК "Шахтер". Скорее всего, он состоится при пустых трибунах.

Важно! С 12 марта по 3 апреля в Украине действует общенациональный карантин: не работают все учебные заведения, запрещены массовые собрания более 200 человек. Читайте подробнее: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Карантин в Украине 2020 Учеба Образование в Украине Образование Геннадий Кернес Здоровая жизнь
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