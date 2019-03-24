За продажу лекарств без рецепта в Украине могут ввести уголовную ответственность

8 Читати новину українською
За продажу лекарств без рецепта в Украине планируют увеличить штрафы
За продажу лекарств без рецепта в Украине планируют увеличить штрафы / Фото из открытых источников

За введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта в Украине выступает Министерство здравоохранения. На сегодня за это нарушение аптеку могут только оштрафовать, и то – всего на 120 гривен.

А аптекам выгоднее платить штрафы, лишь бы сохранить свой бизнес. Однако Гослекслужба уже разрабатывает изменения в закон, чтобы увеличить размеры штрафов и ввести уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта.

Читайте также: В Украине могут ограничить продажу антибиотиков

Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода" и обратила внимание на проблему бесконтрольного приема антибиотиков.

Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других болезней, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, потому что уже есть резистентность (устойчивость) к ним,
– сказала Супрун.

Она напомнила, что на заседании Кабмина приняли стратегию для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.

"Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, ибо в большинстве случаев не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание... И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими", – подчеркнула чиновница.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Российская авиация нанесла удар по сирийскому городу Идлиб
сегодня
122
Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Медицина Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Лекарства
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3147
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
21 марта 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 604
Популярные диеты, которые убивают наш организм
21 марта 10:01 Популярные диеты, которые убивают наш организм
Альона Захарова 431
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
20 марта 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 188496
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
19 марта 11:01 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 17426
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук