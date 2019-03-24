За продажу лекарств без рецепта в Украине могут ввести уголовную ответственность

За введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта в Украине выступает Министерство здравоохранения. На сегодня за это нарушение аптеку могут только оштрафовать, и то – всего на 120 гривен.

А аптекам выгоднее платить штрафы, лишь бы сохранить свой бизнес. Однако Гослекслужба уже разрабатывает изменения в закон, чтобы увеличить размеры штрафов и ввести уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта.

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Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода" и обратила внимание на проблему бесконтрольного приема антибиотиков.

Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других болезней, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, потому что уже есть резистентность (устойчивость) к ним,

– сказала Супрун.

Она напомнила, что на заседании Кабмина приняли стратегию для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.

"Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, ибо в большинстве случаев не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание... И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими", – подчеркнула чиновница.

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