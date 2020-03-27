В Италии умерла четвертая украинка от коронавируса

В Италии зафиксирована еще одна смерть украинки из-за коронавируса. Об этом журналистам Здоровье сообщила пресс-секретарь МЗУ Екатерина Зеленко.

По словам Зеленко, умерла украинка в городе Триест несколькими днями ранее, однако только сейчас стало известно, что причиной стал Covid-19.

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Женщина родилась в 1958 году. Ранее было известно о смерти трех гражданок Украины от коронавируса в Италии.

160 украинцев находятся на карантине:

106 – в Польше,

16 – в Бразилии,

8 – в Нигерии,

8 – в Вьетнаме,

7 – в Германии,

4 – в Иордании,

3 – в Объединенных Арабских Эмиратах,

по 2 – в США, Австралии и Молдове,

по 1 – в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Также известно, что 8 украинцев выздоровели.

22 граждан Украины проходят лечение:

В ФРГ – 4,

В Доминиканской Руспублици – 4,

В Польше – 2,

В Италии – 5,

В ОАЭ – 2,

В Испании – 1,

На Сейшельских островах – 1,

В США – 1,

В Нидерландах – 1,

В Нигерии – 1.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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