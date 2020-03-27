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В Италии умерла четвертая украинка от коронавируса

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За рубежом умерла четвертая украинка от коронавируса / Getty Images

В Италии зафиксирована еще одна смерть украинки из-за коронавируса. Об этом журналистам Здоровье сообщила пресс-секретарь МЗУ Екатерина Зеленко.

По словам Зеленко, умерла украинка в городе Триест несколькими днями ранее, однако только сейчас стало известно, что причиной стал Covid-19.

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Женщина родилась в 1958 году. Ранее было известно о смерти трех гражданок Украины от коронавируса в Италии.

160 украинцев находятся на карантине:

  • 106 – в Польше,
  • 16 – в Бразилии,
  • 8 – в Нигерии,
  • 8 – в Вьетнаме,
  • 7 – в Германии,
  • 4 – в Иордании,
  • 3 – в Объединенных Арабских Эмиратах,
  • по 2 – в США, Австралии и Молдове,
  • по 1 – в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Также известно, что 8 украинцев выздоровели.

22 граждан Украины проходят лечение:

  • В ФРГ – 4,
  • В Доминиканской Руспублици – 4,
  • В Польше – 2,
  • В Италии – 5,
  • В ОАЭ – 2,
  • В Испании – 1,
  • На Сейшельских островах – 1,
  • В США – 1,
  • В Нидерландах – 1,
  • В Нигерии – 1.

Коронавірус СимптомиСимптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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