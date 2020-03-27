В Италии умерла четвертая украинка от коронавируса
В Италии зафиксирована еще одна смерть украинки из-за коронавируса. Об этом журналистам Здоровье сообщила пресс-секретарь МЗУ Екатерина Зеленко.
По словам Зеленко, умерла украинка в городе Триест несколькими днями ранее, однако только сейчас стало известно, что причиной стал Covid-19.
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Женщина родилась в 1958 году. Ранее было известно о смерти трех гражданок Украины от коронавируса в Италии.
160 украинцев находятся на карантине:
- 106 – в Польше,
- 16 – в Бразилии,
- 8 – в Нигерии,
- 8 – в Вьетнаме,
- 7 – в Германии,
- 4 – в Иордании,
- 3 – в Объединенных Арабских Эмиратах,
- по 2 – в США, Австралии и Молдове,
- по 1 – в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.
Также известно, что 8 украинцев выздоровели.
22 граждан Украины проходят лечение:
- В ФРГ – 4,
- В Доминиканской Руспублици – 4,
- В Польше – 2,
- В Италии – 5,
- В ОАЭ – 2,
- В Испании – 1,
- На Сейшельских островах – 1,
- В США – 1,
- В Нидерландах – 1,
- В Нигерии – 1.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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