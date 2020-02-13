Китай признал, что количество больных на деле больше: плюс 15 тысяч больных за сутки

Власти провинции Хубэй сообщили о 14 840 новых случаев заражения коронавирусом и 242 смертях в результате осложнений болезни. Такие данные увеличили общее количество подтвержденных больных сразу на четверть за одни сутки – с 45 тысяч до 60,4 тыс.

Комитет здравоохранения провинции Хубэя обнародовал новые данные статистики по коронавирусу. Таким образом, только за сутки количество больных коронавирусом выросло сразу на 14 840 человек, умерло из-за осложнений болезни 242 жителя провинции. Такое число погибших за сутки стало рекордным за всю историю эпидемии.

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Общее число больных вирусом во всем мире достигает 60 406 человека, а умерших от него – 1 370. Из них 48,2 тысяч больных из провинции Хубэй. За пределами Китая обнаружено 441 больной, а эпидемией охвачены 24 страны.

С 14 840 новых случаев заражения за последние сутки у 13 332 человек коронавирус было клинически диагностирован, но пока не подтвержден результатами анализов. Это означает радикальное изменение учета больных.

Пациентам был поставлен диагноз на основании того факта, что у них есть симптомы, которые соответствуют коронавирусу, или по результатам экспресс-теста, который предусматривает наличие вируса, но без подтвержденных результатов лабораторных исследований. Ранее учитывались только диагнозы, установленные с помощью ПЦР-анализа,что позволяет выявлять наличие вируса по наличию в пробе его РНК. По старой методике в провинции Хубэй было обнаружено только 1 508 новых случаев заражения в сутки.



Количество больных только в Хубэе выросла на 15 тысяч / Фото: wordpress.com

Власти провинции объяснили, что применили методику учета больных в соответствие с той, которая применяется в отчетах из других частей страны. Однако это противоречит заявлению Национальной комиссии по охране здоровья, где указано, что новый метод диагностики будет использоваться только в провинции Хубэй, ведь здесь сложилась тяжелая ситуация с распространением COVID-19.

Из всего этого пока не ясно, как удалось определить новые 15 тысяч случаев заражения. Известно, что врачи пересмотрели ранее поставленные диагнозы, но не ясно за какой период времени – последнюю неделю или с начала эпидемии.

Возможно, причиной изменения методики учета больных является то, что растет недоверие к официальной китайской статистике по заболеваемости коронавирусом со стороны международных экспертов.

Ведь все модели распространения вируса, построенные в разных странах – от Гонконга до Лондона, дают другие данные о количестве больных, чем официальные отчеты китайских медиков. В частности, медики из Имперского колледжа Лондона считают, что реальное число инфицированных только в Ухане, эпицентре заболевания, в 19 раз превышает цифру, которая фигурирует в официальных отчетах.

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