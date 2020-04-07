За сутки в Китае не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За сутки на материковом Китае впервые с начала пандемии коронавируса не зафиксировано летальных случаев от COVID-19.

Так, на онлайн-карте распространения коронавируса в мире, которая была создана при Университете Джона Хопкинса, говорится, что с начала эпидемии зафиксировали 82 697 случаев заражения коронавирусом.

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Первая смерть была подтверждена в декабре, на сегодня количество достигает 3 335. За последние сутки не произошло ни одного смертельного случая.

Кроме того, в Китае выздоровело наибольшее количество людей от коронавируса – 77 410.



Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

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