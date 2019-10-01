Задержка месячных: неочевидные причины и когда бить тревогу
Проблемы с менструальным циклом могут возникать у женщин разного возраста. Часто женщины игнорируют такие сбои организма. Однако, задержка месячных может свидетельствовать о серьезных патологиях.
Здоровый цикл длится 28-35 дней. Если же менструация не наступает в течение этого срока, это может свидетельствовать о беременности, или о нарушениях в организме.
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Задержка месячных при отрицательном тесте на беременность – не редкость. Так происходит, когда в организме женщины происходят определенные нарушения. Причин может быть множество: от обычного стресса, до тяжелых патологий.
Стресс
Известно, что стресс провоцирует выработку кортизола, а он в свою очередь влияет на гормоны и даже на гипоталамус – зону мозга, отвечающую за регулирование цикла.
Низкая масса тела
Даже если ваш вес на 10% меньше того, который является нормой для вашего роста, это может повлиять на работу гормональной системы и остановить менструацию.
У женщин, которые много тренируются и участвуют в марафонах, тоже могут возникать проблемы с регулярностью менструального цикла.
Избыточный вес
Лишний вес, как и недостаточный, может провоцировать задержку месячных. В таком случае стоит проконсультироваться с врачом и составить план тренировок, питания, которые будут оптимальными и эффективными для вас.
Важно наладить работу гормональной системы, а не навредить ей изнурительными тренировками или диетами.
Гормональный сбой – причина задержки менструации
Синдром поликистозных яичников
Синдром поликистозных яичников характеризуется избытком мужского гормона – андрогена.
В результате на яичниках образуются кисты, овуляция становится нерегулярной или не наступает вообще в течение длительного времени.
Гормональные контрацептивы
Гормональные противозачаточные таблетки содержат гормоны эстроген и прогестин, которые влияют на формирование яйцеклетки.
Когда вы начинаете курс гормональных контрацептивов или, наоборот прекращаете их пить, – это может быть причиной сбоев менструального цикла. Может потребоваться несколько месяцев для того, чтобы цикл восстановился полностью.
Если задержка не подтверждает беременность, стоит проконсультироваться с гинекологом
Когда к гинекологу идти обязательно
Если наблюдаются систематические нарушения менструального цикла – он сокращается или увеличивается на 5-7 дней.
Когда месячных нет более шести месяцев – такое заболевание называется аменорея. При возникновении подобного симптома необходима квалифицированная диагностика и лечение.
При болезненных овуляциях тоже стоит обратиться к специалисту: поскольку в этом случае есть риск разрыва яичника.
Если до и после месячных вы отмечаете длительные кровянистые выделения (это может быть признаком эндометриоза).
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