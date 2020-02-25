24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Заместитель министра здравоохранения Ирана заболел коронавирусом

- Читати новину українською
Ирадж Харирчи заразился коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что заразился коронавирусом, диагноз подтвердили лабораторно.

Об этом сообщил сам чиновник в Twitter, пишет Independet.

Читайте также: Мир должен готовиться к пандемии, – ВОЗ

Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать,
– сказал он.

Харирчи выразил уверенность, что ему удастся победить заболевание.

Официально в Иране число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 95, летальный исход зафиксирован у 15 человек.

Армения и Таджикистан 24 февраля объявили, что прекращают на две недели сухопутное сообщение с Ираном и ограничивают авиасообщение в связи с коронавирусом.

К теме: Иран на втором месте по смертности от коронавируса: умерли 50 человек

Напомним, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сейчас находится на обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными украинцами из Китая. Она приняла такое решение после того, как в поселке местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты против поселения эвакуированных.


Скалецкая встретилась с эвакуированными из Китая/Фото: соцсети

Главное про коронавирус Covid-2019

  • По состоянию на 25 февраля общее количество инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.
  • Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали то, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
  • Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
  • У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала
 

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье

Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Иран Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук