Заместитель министра здравоохранения Ирана заболел коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что заразился коронавирусом, диагноз подтвердили лабораторно.

Об этом сообщил сам чиновник в Twitter, пишет Independet.

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Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать,

– сказал он.

Харирчи выразил уверенность, что ему удастся победить заболевание.

حریرچی: من هم کرونایی شدم، حتما کرونا را شکست می دهیم. pic.twitter.com/O0zsfDwgAS — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 25, 2020

Официально в Иране число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 95, летальный исход зафиксирован у 15 человек.

Армения и Таджикистан 24 февраля объявили, что прекращают на две недели сухопутное сообщение с Ираном и ограничивают авиасообщение в связи с коронавирусом.

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Напомним, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сейчас находится на обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными украинцами из Китая. Она приняла такое решение после того, как в поселке местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты против поселения эвакуированных.



Скалецкая встретилась с эвакуированными из Китая/Фото: соцсети

Главное про коронавирус Covid-2019

По состоянию на 25 февраля общее количество инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали то, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре " Новые Санжары ", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019.

", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.





Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала



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