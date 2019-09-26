Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после неудобного вопроса – видео
Первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос сбежал с брифинга прямо во время вопрос журналистки.
На опубликованном видео заметно, что сразу после того, как журналистка начала задавать ему вопросы относительно скандала в ведомстве и недопуска на рабочие места людей из команды прошлого руководства, чиновник просто встал со своего места и без объяснений покинул помещение.
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После этого на брифинге остался только советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, который сообщил журналистам, что Семиволосу срочно нужно было уйти на какое-то совещание.
При этом он удивился их недовольству, связанному с поведением заместителя главы Минздрава.
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