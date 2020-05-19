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С запуском ИФА-тестирования задержки результатов тестов ПЦР могут сократиться

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ИФА-тестирование в Украине
ИФА-тестирование в Украине / Иллюстративное фото

Из-за загруженности лабораторий граждане Украины долго ждут своих результатов тестов на коронавирус. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что введение ИФА-тестирования разгрузит украинские лаборатории.

Украина готовится к введению массового ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу, рассказал министр здравоохранения в интервью Интерфакс-Украина.

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Он рассказал, что Украина уже получила предложения от нескольких компаний. В частности, Минздрав договорился с компанией Roche, которая сертифицировала свои ИФА-тесты в ЕС и в США.

Я уверен, что когда мы запустим технологию с ИФА-тестами, то разгрузим наши лаборатории. ИФА-тесты определяют наличие антител в крови человека, которые возникают, когда человек уже переболел,
– заявил Степанов.

Он добавил, что эти тестирования будут проводиться бесплатно, то есть за государственные средства. Впрочем, ИФА-тестирования смогут проводить и частные лаборатории, но в таких учреждениях эта услуга уже будет платной.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Тесты на коронавирус
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