Защищают ли от коронавируса самодельные маски: комментарий врача

Из-за пандемии коронавируса в нескольких странах мира запретили появляться на улице без защитных масок. В условиях дефицита приобрести их довольно непросто. Поэтому людям приходится делать маски в домашних условиях. Насколько они эффективны и защищают ли от вируса – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал врач-инфекционист Вадим Аристов.

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Он пояснил, что ученые исследовали различные материалы для самодельных масок. Влажные салфетки, например, имеют коэффициент проницаемости еще больше, чем шарфы. А шарфы защищают лишь на 49%. Бумажное полотенце фильтрует только 23%.

Если людям хочется делать самодельные маски, пусть используют более толстые и плотные материалы. Такие как хлопковая футболка, но, конечно, новая. Или наволочки,

– отметил медик.

И подчеркнул, что самое главное средство защиты – все же респиратор. Ведь он в 12 раз мощнее медицинской маски. Поэтому можно попробовать заказать его в интернете или поискать в аптеках – есть модели, стоимость которых начинается от 50 гривен.

Важно. Минздрав, руководствуясь протоколом ВОЗ, рекомендует применять респираторы N95 или респираторы FFP2 при контакте с людьми, которые вероятно заражены коронавирусом нового типа. Даже самые лучшие из них нельзя носить более нескольких дней.

Врач отметил, что обычная маска фильтрует только 89% пыли размером с вирус. Но еще ниже ее идут самодельные средства. Маска из бумажного полотенца в 4 раза меньше фильтрует, чем медицинская. Из хлопка – в 2 раза меньше, а из наволочки – в 1,5 раза.

"Все, что мы делаем, должно иметь научное обоснование. Если хочется что-то делать, лучше уже взять наволочку", – подытожил Аристов.

Как сделать маску в домашних условиях: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Украине

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии.

Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожное, авиа-, автобусное междугородное пассажирское сообщение. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала