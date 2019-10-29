Сколько времени нужно питаться здорово, чтобы почувствовать пользу

Ограничение вредной пищи в рационе, потребление фруктов и овощей – имеют хорошее влияние на организм. Но когда эффект от здорового питания будет заметным? Как долго нужно питаться здорово, чтобы стать здоровым?

Здоровое питание может значительно улучшить ваше самочувствие. Американские исследователи отмечают, что для того, чтобы почувствовать эффект здорового питания, нужно совсем не много времени.

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Сколько времени надо организму

Ученые выяснили, что для того, чтобы уровень токсинов в организме снизился, достаточно всего недели. Семь дней, а то и меньше надо придерживаться органического рациона.

Для эксперимента исследователи привлекли четыре семьи, которые придерживались стандартного рациона.

После шести дней их обычного рациона они употребляли органическую диету в течение следующих шести дней. Как показали анализы, уровень пестицидов в их организме значительно снизился.

Общий уровень токсинов упал на целых 60,5% всего за шесть дней. Исследования показывают, что органика работает,

– говорят ученые.



Чтобы ощутить пользу здорового питания, достаточно недели

Польза органического питания

Органические пищевые продукты значительно безопаснее, содержат больше питательных веществ, чем конвенционные продукты. Следует также отметить, что органическое производство является более благоприятным для окружающей среды и гуманным для животных.

Органическое питание – что это? Органические продукты – это пищевые продукты, выращенные (произведенные) в результате ведения сертифицированного органического производства, что предусматривает полный запрет использования синтетических пестицидов и удобрений, других искусственных веществ и генетически модифицированных организмов.

Органические продукты изготовлены из натуральных ингредиентов без применения химических удобрений

Уровень питательности и содержание витаминов (особенно витамина С), а также некоторых минеральных веществ и полифенолов – природных антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунную систему человека – выше в культурах, выращенных по органическим методам.

В частности, органические продукты имеют более высокий уровень содержания фосфора, цинка, магния, витамина С, кальция, калия, железа. Такая разница особенно заметна в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах, молочных продуктах.

Не все натуральное может считаться органическим

Картошка выращенная без добавления химических удобрений и защиты от вредителей считается натуральной. Однако, чтобы назвать эту картошку органической – необходимо также взять пробы почвы, на которой она была выращена (чтобы обработанный химическими удобрениями почва полностью избавился химикатов, нужно как минимум три года). Или же мясо или молоко коровы будет считаться натуральным, если в него не добавляют консервантов и не вакцинируют скот. Однако органическим оно будет считаться лишь тогда, когда проверку на отсутствие химических веществ пройдут питание и вода, которые употребляла корова.