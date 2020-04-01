Зеленский хочет отправить украинских медиков в Италию
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, а ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку. Поэтому, Зеленский предложил отправить украинских медиков в Италию.
Об этом он сказал во время ежедневного совещания по борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообщении на сайте президента.
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По словам Авакова, Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Зеленский ответил, что было бы хорошо предоставить такую помощь.
Зеленский также отметил, что правительство должно обеспечить полную безопасность и лучшие условия работы украинских врачей в Италии.
Какова ситуация с готовностью врачей в Украине
Впрочем, отметим, что в Украине к противодействию коронавирусу готовы не все больницы. В частности, Одесский областной клинический медицинский центр входит в первый этап развертывания епидбаз в регионе. Однако, в случае увеличения пациентов с коронавирусом, медучреждение не сможет оказывать помощь.
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По словам сотрудников отделения анестезиологии, рук для оказания помощи существенно не хватает, костюмов и масок – не хватает.
- Осталось 4 медсестры, все остальные были за 65 лет и написали заявления (об увольнении – 24 канал) по собственному желанию.
- Анестезиологов работает 6 человек, хотя по ставкам заполнено 12.
- В кардиологии остается один врач и одна медсестра, а в гинекологическом отделении, которое также будет принимать инфекционно больных, работает одна санитарка.
- Кроме того, по словам медперсонала, для личной защиты у них есть только тысяча масок-респираторов и сто защитных костюмов. Их хватит на четыре дня.
- В отделении есть только шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, три из них были еще до распространения коронавируса.
Главное о коронавирусе в Италии
- После США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. В Италии больше всего смертей из-за COVID-19.
- Количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране.
- Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов.
- Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших перевозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинцев.
- По состоянию на 1 апреля в Италии более 100 тысяч больных COVID-19, умерли от болезни более 12 тысяч человек.
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