Зеленский хочет отправить украинских медиков в Италию

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, а ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку. Поэтому, Зеленский предложил отправить украинских медиков в Италию.

Об этом он сказал во время ежедневного совещания по борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообщении на сайте президента.

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По словам Авакова, Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Зеленский ответил, что было бы хорошо предоставить такую помощь.

Владимир Зеленский "Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией".

Зеленский также отметил, что правительство должно обеспечить полную безопасность и лучшие условия работы украинских врачей в Италии.

Какова ситуация с готовностью врачей в Украине

Впрочем, отметим, что в Украине к противодействию коронавирусу готовы не все больницы. В частности, Одесский областной клинический медицинский центр входит в первый этап развертывания епидбаз в регионе. Однако, в случае увеличения пациентов с коронавирусом, медучреждение не сможет оказывать помощь.

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По словам сотрудников отделения анестезиологии, рук для оказания помощи существенно не хватает, костюмов и масок – не хватает.

Осталось 4 медсестры , все остальные были за 65 лет и написали заявления (об увольнении – 24 канал) по собственному желанию.

, все остальные были за 65 лет и (об увольнении – 24 канал) по собственному желанию. Анестезиологов работает 6 человек , хотя по ставкам заполнено 12.

, хотя по ставкам заполнено 12. В кардиологии остается один врач и одна медсестра, а в гинекологическом отделении, которое также будет принимать инфекционно больных, работает одна санитарка.

Кроме того, по словам медперсонала, для личной защиты у них есть только тысяча масок-респираторов и сто защитных костюмов . Их хватит на четыре дня.

и . Их хватит на четыре дня. В отделении есть только шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, три из них были еще до распространения коронавируса.

Главное о коронавирусе в Италии

После США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. В Италии больше всего смертей из-за COVID-19.

Количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране.

Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов.

Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших перевозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинцев.

По состоянию на 1 апреля в Италии более 100 тысяч больных COVID-19, умерли от болезни более 12 тысяч человек.

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