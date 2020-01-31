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Как действовать во время землетрясения: пошаговая инструкция

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Как защититься от землетрясения / unsplash.com

В ночь на 31 января в Румынии произошло землетрясение на границе с Украиной, толчки ощутили жители Одесской области. Землетрясения происходят в результате смещения земной коры, это вызывает сейсмические волны, колебания которых и вызывает землетрясение. Стихийное бедствие может произойти в любой момент, поэтому следует знать, как действовать в таком случае, чтобы сохранить жизнь себе и близким.

Первое, что следует помнить – не паникуйте, если вы находитесь в помещении – осмотрите его и найдите безопасное место, если есть возможность выйти из помещения – сделайте это осторожно, но быстро.

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Что делать, если есть угроза землетрясения

  • Определите травмоопасные вещи в доме, которые могут упасть во время землетрясения, переложите их на пол.
  • Научите детей, как вести себя во время землетрясения.
  • Соберите документы и деньги, аптечку и другие необходимые вещи – держите их при себе.
  • Отключите все электроприборы от электросети.
  • Договоритесь с семьей или друзьями, где встретитесь после окончания землетрясения.
  • Не используйте телефон без надобности, это может перегрузить электросеть.

Как действовать, если землетрясение застало вас в помещении

  • Отойдите от окон и предметов, которые могут упасть: не стойте под люстрой или у зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.
  • Лягте на пол, закрывая голову руками.
  • Если есть возможность, спрячьтесь под стол или кровать.
  • Не стоит выходить на балкон.
  • Если вы на инвалидной коляске, переместитесь к внутренней стене и зафиксируйте колеса, обязательно закройте голову и шею руками.
  • Оставайтесь в помещении, пока землетрясение не утихнет.


Как действовать во время землетрясения в помещении / Инфографика 24 канала

Что делать, если землетрясение началось в дороге

  • Остановитесь на обочине и поставьте автомобиль на ручной тормоз – переждите землетрясение в машине.
  • Не останавливайтесь в тоннелях, на мостах или под ними.
  • Не стоит останавливаться под деревьями, линиями электропередач, фонарями и дорожными знаками.
  • Осторожно продолжайте движение, когда землетрясение прекратится, избегая дорог, мостов и склонов, которые могли быть повреждены во время землетрясения.


Как вести себя во время землетрясения в авто / Инфографика 24 канала

Как пережить землетрясение на открытом воздухе

  • Выйдите на открытую местность, так риск попасть под обломки зданий уменьшается.
  • Держитесь подальше от деревьев, домов и линий электропередач.
  • Не стойте на мостах и ​​избегайте путепроводов.
  • Не используйте телефон без надобности. 
  • Если вы в горах, остерегайтесь обвалов, а если рядом большой водоем – будьте готовы к цунами.
  • Если вы оказались под обломками, сохраняйте спокойствие и ждите помощь. Ни в коем случае не зажигайте спички или зажигалку, а не крутитесь, защитите рот платком или одеждой.


Правила поведения на улице во время землетрясения / Инфографика 24 канала

Что делать после землетрясения

  • Помогите пострадавшим: вызовите скорую и попробуйте оказать первую помощь;
  • Проверьте ваш дом на безопасность: вероятно внезапное обрушение стен, наличие пожара, разлитые токсичные вещества, и поврежденные электрические провода.
  • Осторожно открывайте комнатные двери и шкафы, чтобы убедиться в том, что на вас ничего не упадет.
  • Не стойте под домами, ведь после подземных толчков они могут быть в аварийном состоянии.
  • Старайтесь успокоиться сами и предоставляйте психологическую помощь или тем, кто пострадал в результате землетрясения.
  • Всячески способствуют работе спасателей.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Инфографика Землетрясение
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