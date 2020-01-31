Как действовать во время землетрясения: пошаговая инструкция

В ночь на 31 января в Румынии произошло землетрясение на границе с Украиной, толчки ощутили жители Одесской области. Землетрясения происходят в результате смещения земной коры, это вызывает сейсмические волны, колебания которых и вызывает землетрясение. Стихийное бедствие может произойти в любой момент, поэтому следует знать, как действовать в таком случае, чтобы сохранить жизнь себе и близким.

Первое, что следует помнить – не паникуйте, если вы находитесь в помещении – осмотрите его и найдите безопасное место, если есть возможность выйти из помещения – сделайте это осторожно, но быстро.

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Что делать, если есть угроза землетрясения

Определите травмоопасные вещи в доме, которые могут упасть во время землетрясения, переложите их на пол.

Научите детей, как вести себя во время землетрясения.

Соберите документы и деньги, аптечку и другие необходимые вещи – держите их при себе.

Отключите все электроприборы от электросети.

Договоритесь с семьей или друзьями, где встретитесь после окончания землетрясения.

Не используйте телефон без надобности, это может перегрузить электросеть.

Как действовать, если землетрясение застало вас в помещении

Отойдите от окон и предметов, которые могут упасть: не стойте под люстрой или у зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.

Лягте на пол, закрывая голову руками.

Если есть возможность, спрячьтесь под стол или кровать.

Не стоит выходить на балкон.

Если вы на инвалидной коляске, переместитесь к внутренней стене и зафиксируйте колеса, обязательно закройте голову и шею руками.

Оставайтесь в помещении, пока землетрясение не утихнет.



Как действовать во время землетрясения в помещении / Инфографика 24 канала

Что делать, если землетрясение началось в дороге

Остановитесь на обочине и поставьте автомобиль на ручной тормоз – переждите землетрясение в машине.

Не останавливайтесь в тоннелях, на мостах или под ними.

Не стоит останавливаться под деревьями, линиями электропередач, фонарями и дорожными знаками.

Осторожно продолжайте движение, когда землетрясение прекратится, избегая дорог, мостов и склонов, которые могли быть повреждены во время землетрясения.



Как вести себя во время землетрясения в авто / Инфографика 24 канала

Как пережить землетрясение на открытом воздухе

Выйдите на открытую местность, так риск попасть под обломки зданий уменьшается.

Держитесь подальше от деревьев, домов и линий электропередач.

Не стойте на мостах и ​​избегайте путепроводов.

Не используйте телефон без надобности.

Если вы в горах, остерегайтесь обвалов, а если рядом большой водоем – будьте готовы к цунами.

Если вы оказались под обломками, сохраняйте спокойствие и ждите помощь. Ни в коем случае не зажигайте спички или зажигалку, а не крутитесь, защитите рот платком или одеждой.



Правила поведения на улице во время землетрясения / Инфографика 24 канала

Что делать после землетрясения

Помогите пострадавшим: вызовите скорую и попробуйте оказать первую помощь;

Проверьте ваш дом на безопасность: вероятно внезапное обрушение стен, наличие пожара, разлитые токсичные вещества, и поврежденные электрические провода.

Осторожно открывайте комнатные двери и шкафы, чтобы убедиться в том, что на вас ничего не упадет.

Не стойте под домами, ведь после подземных толчков они могут быть в аварийном состоянии.

Старайтесь успокоиться сами и предоставляйте психологическую помощь или тем, кто пострадал в результате землетрясения.

Всячески способствуют работе спасателей.

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