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Как и куда жаловаться на врачей

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Куда жаловаться на врачей / Unsplash

Часто люди не знают, что делать, когда в больнице нарушают их права. И недобросовестные врачи и медицинские работники остаются безнаказанными и продолжают плохо работать.

Как отстоять свои права объясняет hromadske со ссылкой на Институт аналитики и адвокации.

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Куда пожаловаться на действия медицинских работников?

Есть несколько вариантов, куда можно пожаловаться на действия врачей:

Куди скаржитись на лікарів
Куда жаловаться на врачей / фото: hromadske

Также свою жалобу можно отправить в Министерство здравоохранения онлайн.

Как правильно написать жалобу?

В жалобе должно быть:

  • фамилия, имя, отчество;
  • ваше место жительства;
  • суть жалобы;
  • подпись и дата подачи.

Если жалоба электронная, то надо добавить электронную почту, на которую вам пришлют ответ. Или как можно с вами связаться другим способом.

Что делать если у вас вымогают взятку или деньги за бесплатные услуги?

В таком случае вы можете обратиться к НЗСУ. В контакт-центр НСЗУ можно позвонить по номеру 1677. Жалобу можно подать онлайн. Проверить, какие услуги сейчас бесплатные, можно здесь.

Вы можете подать в суд

Если вас не удовлетворяет решение, которое приняли по вашей жалобе, можете не позднее чем через месяц пожаловаться в орган или должностному лицу высшего уровня. Также параллельно с жалобой вы имеете право подать в суд на медицинское учреждение, где нарушили ваши права.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
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