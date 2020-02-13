Как и куда жаловаться на врачей
Часто люди не знают, что делать, когда в больнице нарушают их права. И недобросовестные врачи и медицинские работники остаются безнаказанными и продолжают плохо работать.
Как отстоять свои права объясняет hromadske со ссылкой на Институт аналитики и адвокации.
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Куда пожаловаться на действия медицинских работников?
Есть несколько вариантов, куда можно пожаловаться на действия врачей:
Куда жаловаться на врачей / фото: hromadske
Также свою жалобу можно отправить в Министерство здравоохранения онлайн.
Как правильно написать жалобу?
В жалобе должно быть:
- фамилия, имя, отчество;
- ваше место жительства;
- суть жалобы;
- подпись и дата подачи.
Если жалоба электронная, то надо добавить электронную почту, на которую вам пришлют ответ. Или как можно с вами связаться другим способом.
Что делать если у вас вымогают взятку или деньги за бесплатные услуги?
В таком случае вы можете обратиться к НЗСУ. В контакт-центр НСЗУ можно позвонить по номеру 1677. Жалобу можно подать онлайн. Проверить, какие услуги сейчас бесплатные, можно здесь.
Вы можете подать в суд
Если вас не удовлетворяет решение, которое приняли по вашей жалобе, можете не позднее чем через месяц пожаловаться в орган или должностному лицу высшего уровня. Также параллельно с жалобой вы имеете право подать в суд на медицинское учреждение, где нарушили ваши права.
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