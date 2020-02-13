Ждем чуда: украинец из Уханя рассказал о жизни и эвакуации

Еще 50 украинцев остаются в изолированном Ухане, откуда и началась эпидемия опасного коронавируса. Их должны были эвакуировать накануне, однако мероприятие отложили. В Минздраве рассказали, что эвакуация задерживается, потому что люди якобы не были согласны подписывать согласие на вывоз. О ситуации в Ухане сейчас и нашла ли украинская власть способ забрать оттуда своих граждан – читайте дальше.

Что известно об эвакуации украинцев

Пока никакой информации об эвакуации украинцев из Уханя нет, люди ждут чуда. Об этом эксклюзивно 24 канала заявил украинец Иван Кудацкий, который также ждет эвакуацию.

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Как известно, после информации о распространении опасного коронавируса и закрытия Уханя на карантин, ряд стран эвакуируют своих граждан. Украина также дважды эвакуировала людей из изолированного города. Всего домой вернулись 415 украинцев. Однако еще 51 человек ждет эвакуации, среди них один ребенок.

Мы просто сидим и ждем чуда. Ждем, что нас кто-то заберет отсюда. Потому что люди из других стран уже давно вылетели, отсидели карантин и вернулись домой. А мы еще даже не можем вылететь. Все устали ждать. Потому что эта эвакуация переносилась несколько раз. А сейчас вообще нет никакой информации,

– добавил Иван Кудацкий.

Он отметил, что несмотря на распространение информации в СМИ, ситуация не меняется в лучшую сторону.

Что известно о городе Ухань?

Этот город расположен в провинции Хубэй и является одним из крупнейших в Китае. Именно в Ухане зафиксировали вспышку опасного коронавируса. Потом город закрыли на карантин, а власть построила больницу для инфицированных людей.

Какова ситуация в изолированном Ухане

Иван рассказал, что из его двора есть четыре выхода, только один из них открытый. Все остальные – закрыты проволокой и их стерегут охранники.

Только из одного входа можно выйти. Перед входом во двор надо измерять температуру тела. А когда выходишь, то надо записать свою информацию, номер телефона и количество людей, живущих в квартире,

– сообщил украинец в Ухане.

Также он сказал, что люди постепенно начинают ходить в магазины. Однако на улицах практически нет людей. Иван заметил, что в магазинах есть продукты, но их быстро разбирают.

Что известно об опасном коронавирусе: главное

​Распространение опасного коронавируса началось из города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 369 человек, еще 60 тысяч 347 человека инфицированы. По статистике, 9% больных умирают.

До Китая временно прекратили групповые туры. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился. Однако на судне Diamond Princess коронавирусом заболело 2 украинца – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина.



Факты о коронавирусе / инфографика 24 канала