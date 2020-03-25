На Сумщине умерла женщина, у которой экспресс-тест подтвердил коронавирус

25 марта на Сумщине умерла женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус Covid-19.

Об этом сообщили в Сумской ОГА. Умерла жительница Конотопского района, у которой сегодня экспресс-тест на Covid-19 показал положительный результат.

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Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза.

"Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр", – добавили в сообщении.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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