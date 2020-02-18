Женщины, которые пережили домашнее насилие, имеют больше рисков, болезней и смерти, – ученые

Домашнее насилие над женщинами – глобальная проблема в мире. В новом исследовании британских ученых выяснено, что у жертв домашнего насилия риск умереть по различным причинам больше на 44%.

Исследование опубликовано на сайте Journal of American Heart Association. Исследователи проанализировали данные 90 тысяч британских женщин, 18,5 тысяч из которых пережили домашнее насилие.

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Считается, что острая стрессовая ситуация, спровоцированная домашним насилием, может повредить иммунную систему и вызвать изменения в мозге, которые приведут к увеличению риска физических и психологических нарушений.

По мнению ученых, у женщин, которые в прошлом были жертвами домашнего насилия, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 31%, а риск диабета второго типа возрастает на 51%.



Женщины, которые пережили домашнее насилие, имеют больше рисков, болезней и смерти/ Unsplash

Исследователи добавили, что для подтверждения результатов нужно исследовать другие группы людей и изучить биологический механизм.

Добавим, что каждая 5 женщина в Украине является жертвой домашнего насилия. Однако только каждая третья рассказывает об этом, или обращается за помощью.

"70% женщин считают, что насилие – это когда тебя бьют. Это не так. Любое насилие, первый толчок, не дай Бог, избиение, начинается с того, что ты уже унижена и умножена на ноль. Это называется психологическое насилие, когда обидчик начинает тебя унижать", – заявила Маша Ефросинина, которая является первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН.

Куда обратиться жертве домашнего насилия в Украине

1. В Украине круглосуточно и анонимно можно получить консультацию психолога или социального работника на горячей линии 116 123 (с мобильного). В 12 областях уже работают мобильные бригады социально-психологической помощи, которые могут выехать прямо на дом! Все контакты на сайте www.rozirvykolo.org

2. Есть приюты для женщин. Их адреса вы получите, вызвав полицию или позвонив на горячую линию, зафиксировав факт избиения или унижения.

3. Важно помнить, что в случае насилия (или если вы стали свидетелем насилия) – нужно сразу звонить в полицию по номеру 102. Именно они могут быстро реагировать на экстренные ситуации. – написала Маша Ефросинина на своей странице в Instagram.



Домашнее насилие в Украине: статистика/ Инфографика 24 канала

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