Женщины умирают из-за неправильного лечения инфаркта чаще мужчин

За последние десять лет можно было спасти 8200 женщин от смерти в результате инфаркта миокарда только в Англии и Уэльсе, если бы они получали такую же медицинскую помощь, как и мужчины.

К такому выводу пришли специалисты британского фонда British Heart Foundation (BHF), который профинансировал исследование ученых Университета Лидса в области сердечно-сосудистых заболеваний.

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Исследователи уверены, что как минимум две женщины в день умирали из-за неправильного лечения. Так, женщинам на 50% чаще, чем мужчинам, ставят неправильные первые диагнозы, когда они сталкиваются с инфарктом миокарда.



Женщинам неправильно оказывают помощь при инфаркте

Как пишет The Independent со ссылкой на данные фонда, хотя инфаркт считается "мужской" болезнью, в Великобритании от него умирают вдвое больше женщин, чем от рака молочной железы.

Инфаркт – симптомі Боль в груди продолжительностью более 15 минут;

Боль в руках, челюсти, шеи, спине и животе;

Головокружение;

Одышка;

Тошнота;

Чувство тревоги;

Кашель и хрип.

По словам кардиолога Сони Бабу-Нараян, к таким результатам приводит плохая осведомленность о сердечных заболеваниях у женщин, отсутствие правильной диагностики и соответствующего лечения. Кроме того, пациентки не знают точные симптомы сердечного приступа, поэтому не обращаются вовремя к врачам, к тому же получают медицинскую помощь медленнее, чем мужчины.

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