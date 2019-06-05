"Живой пластырь": нашли способ, который быстро восстановит сердце после приступа

Британские исследователи создали "живой пластырь" из стволовых клеток, который способен восстановить сердце после пережитого сердечного приступа.

Ученые из Имперского колледжа Лондона вырастили в лабораторных условиях пластырь размером 3 на 2 сантиметра, пишет MedicalExpress.

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Во время инфаркта сердце голодает без жизненно важных веществ и кислорода, убивая части сердечной мышцы. Это ослабляет сердце и в конечном итоге может привести к сердечной недостаточности, изнурительному состоянию, что усложняет даже простые ежедневные задачи, например, подъем по лестнице или одевание.

Пластырь содержит до 50 миллионов человеческих стволовых клеток, которые превращаются в здоровую сердечную мышцу. Разработка содержит вещества, которые способны восстанавливать и обновлять клетки сердца.



Пластырь содержит до 50 миллионов человеческих стволовых клеток

Эксперты уже провели исследование над кроликами. Исследования показали, что пластырь улучшает функцию сердца после сердечного приступа. После окончания периода до 4 недель детальные сканирования сердца показали, что левый желудочек сердца (камера, отвечающая за перекачивание крови к телу через аорту) восстанавливается без развития аномальных сердечных ритмов.

По словам исследователей, пластыри подпитывались кровеносными сосудами, которые растут от сердца реципиента.



Пластырь, восстанавливающий сердце после приступа

Ученые будут проводить дальнейшие исследования для разработки клинических испытаний: сначала для проверки безопасности, затем – для того, чтобы увидеть, можно ли достичь подобных уровней восстановления сердца у людей.

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