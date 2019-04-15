Нашли еще одну причину, которая вызывает алкоголизм

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Почему вызывает алкоголизм
Почему вызывает алкоголизм / unsplash.com

Фальшивая доброжелательность и неискренние улыбки на работе заставляют людей употреблять больше алкоголя, чем те, что не сдерживают эмоций.

В опросе ученых из университета Буффало приняли участие почти 2000 человек, которые работают в сферах, где нужно много общаться с людьми: это продавцы, медсестры, учителя, сотрудники колл-центров.

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У людей спрашивали, как часто на работе они имитируют доброжелательность и подавляют негативные эмоции, а затем попросили вспомнить, сколько раз в неделю и в каких количествах они выпивают алкоголь.

Выяснилось, что сотрудники, которые фальшиво улыбаются клиентам в течение дня, употребляют в несколько раз больше алкоголя, чем те, кто доброжелательность не имитирует. Ученые говорят, что это может стать началом алкоголизма.

алкоголь
Официанты и сотрудники колл-центров больше всего пьют

Больше всего выпивают люди с импульсивным характером, который необходимо подавлять. Больше всех страдают работники, которые встречаются с клиентам разово, например официанты или сотрудники колл-центров. Чаще всего это молодые люди, которые еще не научились не реагировать на негатив.

Психологи говорят, что выход из ситуации: осознать, что эмоциональные усилия будут вознаграждены. Результаты исследования должны помочь работодателям создавать лучшие условия труда и мотивировать сотрудников.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь Психология
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