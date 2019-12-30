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Зоряне Скалецкой назначили новых заместителей

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Новости МОЗ / Минздрав

На последнем заседании правительства, которое состоялось 27 декабря, Кабмин назначил руководительнице Минздрава Зоряне Скалецкой двух новых заместителей.

В распоряжениях №1377 и №1378 указано, что новые должности возглавили Дмитрий Луфер и Ирина Шевченко, сообщает LB.ua.

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Дмитрий Луфер – операционный директор медицинской компании Into-Sana. Ирина Шевченко – жена заместителя министра образования Егора Стадного, которая работала в общественной организации CEDOS ("Центр исследования общества").

На предыдущем заседании Кабмина заместителем Скалецкой назначен Виктор Ляшко, ранее занимавший должность заместителя гендиректора Центра общественного здоровья.

Также в декабре аналогичную должность получил Дмитрий Коваль, исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.

Напомним, что Минздрав за последние несколько месяцев добровольно покинули множество работников, среди которых представители главных должностей и заместители Скалецкой Олег Петренко, Ирина Литовченко, Михаил Загрийчук и Младена Качурец.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Новости политики Кабинет Министров Украины Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Украины Медицина
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