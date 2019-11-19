Звуки из вагины во время секса: почему возникают и что делать

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Почему из влагалища возникают звуки / Unsplash

Некоторые женщины очень стесняются и робеют в тех случаях, когда вагина выпускает воздух. Однако это природное явление и стесняться этого совсем не стоит.

О тонкостях женской влагалища рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Почему влагалище издает звуки

Такая ситуация может возникать по двум причинам – неудачная поза или слабые мышцы тазового дна.

Чаще всего это случается из-за поз, которые способствуют попаданию воздуха во влагалище. Когда во время полового акта стимулирует вагину член, то вместе с фрикциями выходит воздух, который иногда не успевает выйти. Особенно это ощутимо в тех позах, во время которых таз женщины приподнят выше: например, в позиции сзади с наклоном.

Если прислушаться к ощущениям, вы даже сами сможете отследить когда и почему входит воздух. ⠀

Почему во влагалище возникает воздух

Что делать?

  • Все просто – останавливайтесь и стимулируйте мышцы для того, чтобы воздух вышел;
  • Избегайте таких действий и поз, если вам это категорически не нравится;
  • Не забывайте про лубриканты, ведь нехватка смазки также может поспособствовать появлению лишних звуков.
  • Наслаждайтесь и не обращайте внимания на природные звуки;
 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Секс
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