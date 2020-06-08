Ще одне село на Одещині закрили на карантин через COVID-19
Через збільшення кількості хворих на COVID-19 вже два села закрили на карантин. Від 9 червня у селах Криничне та Дмитрівка встановлять карантинні контрольно-пропускні пункти.
Обидва села розташовані у Болградському районі Одещині. Про це повідомляє Болградська районна державна адміністрація.
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Рішення про встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів ухвалили 5 червня.
Сільським головам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручили визначити місця дислокації двох карантинних постів, запровадити особливий режим в'їзду та виїзду у села та організувати їх роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо,
– мовиться у повідомленні.
Особливі правила в'їзду та виїзду зі сіл
- На період введення особливого режиму через ці населені пункти не можуть здійснюватися регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення. Це стосується автомобільного транспорту у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні.
- Заборонили проведення релігійних заходів та діяльність закладів харчування.
- Планують запровадити ведення обліку осіб, які в'їжджають на територію сіл Дмитрівка та Криничне.
- Здійснення температурного скринінгу водіїв, пасажирів та громадян, які перетинають контрольно-пропускні пункти є обов'язковим.
Станом на 8 червня у Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання на СОVID-19. Після поліпшення епідеміологічної ситуації у цих населених пунктах карантинні послаблять.
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