Ще один лайнер із тисячею пасажирів на борту помістили на карантин, – ЗМІ

Німецький круїзний лайнер Aida Aura відправили на карантин в Норвегії. На судні у двох пасажирів виявили коронавірус нового типу Covid-2019.

Про це повідомило видання Associated Press.

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Чому лайнер Aida Aura помістили на карантин

В Норвегії на карантин помістили судно Aida Aura, на борту у двох пасажирів підтвердили вірус Covid-2019.

Ймовірно, судно перебуває в порту норвезької комуни Гаугесун.

Зазначають, що на лайнері близько 1,2 тисячі пасажирів.

Карантин на судні Diamond Princess

Раніше на карантині біля берегів Японії перебував лайнер Diamond Princess. На боту судна було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців. 2 березня повідомили, що усі пасажири та екіпаж покинули карантин. Загалом у 705 пасажирів підтвердили наявність вірусу, в тому числі у чотирьох українців.

Головне про коронавірус у світі

Загалом станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей. Померли від хвороби більш ніж 3 тисячі людей, одужали – понад 48 тисяч.

Впродовж останнього тижня коронавірус стрімко поширюється Європою. Нині Італія є епіцентром спалаху серед європейських країн.

ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавірусу до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, в організації наголошують – глобальної пандемії немає.

МЗС України радить утриматись від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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