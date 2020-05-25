Скандал з ПЛР-тестами на COVID-19 в Дніпрі: керівника лабораторного центру звільнили

Нещодавно МОЗ проводило перевірку в лабораторному центрі Дніпра. Комісія встановила, що керівник центру Олександр Штепа спотворював результати тестів на коронавірус та надавав неправдиві результати.

Керівника Дніпропетровського обласного лабораторного центру звинуватили у спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус, повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.

До теми В Україні зареєстрували 21 245 хворих на коронавірус COVID-19

Штепу звільнили 22 травня й того ж дня назначили на посаду нову людину.

Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID. Як результат роботи комісій – звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п’ятниці,

– йдеться в повідомленні.

МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувача відділу фізичних і хімічних чинників.

У пресслужбі зазначили, що роботу лабораторного центру вже налагоджено. За вихідні дні у лабораторії провели близько 1000 проб.

Станом на 25 травня, в Дніпропетровській області виявили 875 випадків зараження COVID-19. 191 людина вже одужала, а 17 померли від ускладнень, спричинених хворобою