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Скільки в Києві апаратів штучної вентиляції легень: відповідь Кличка

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Скільки в Києві апаратів для штучної вентиляції легень / file.liga.net

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що нині в столиці є понад 300 апаратів для штучної вентиляції легень.

Про це Віталій Кличко розповів під час онлайн прес-брифінгу.

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За словами Кличка, в медичні установи Києва надходять апарати для штучної вентиляції легень. Станом на 20 березня, їх вже понад 300. Він нагадав, що лише 19 березня їх було трохи більше ніж 200 одиниць.

Також мер Києва додав, що місто замовило ще 30 апаратів для ШВЛ коштом резервного фонду.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Лікарня Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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