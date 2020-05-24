Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні: захворіли медики
В обласній клінічній інфекційній лікарні Харкова коронавірус підтвердили у 20 співробітників. Тест показав позитивний результат у директора установи Павла Нартова і трьох лікарів-анестезіологів.
Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні
Усі хворі перебували в інфекційній лікарні для підсилення. Про це повідомили у Харківській ОДА.
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Хто з медиків підхопив COVID-19
- директор Павел Нартов;
- завідувач анестезіолог;
- 3 анестезіологи;
- 5 співробітників: лікарі та медсестри різних рівнів.
За даними Харківської ОДА, в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 пацієнтів.
Навантаження висока, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються. Заповнюваність почала знижуватися. Проте зараз ведеться робота по виписці і переведення частини пацієнтів в 17-у міську лікарню. Також готові підключати 13-ту міську лікарню,
– мовиться у повідомленні.
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