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Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні: захворіли медики

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Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні: захворіли медики
Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні / Unsplash

В обласній клінічній інфекційній лікарні Харкова коронавірус підтвердили у 20 співробітників. Тест показав позитивний результат у директора установи Павла Нартова і трьох лікарів-анестезіологів.

Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні

Усі хворі перебували в інфекційній лікарні для підсилення. Про це повідомили у Харківській ОДА.

Важливо Жінка приїхала з Росії в Бердянськ та заразила місцевих мешканців коронавірусом

Хто з медиків підхопив COVID-19

  • директор Павел Нартов;
  • завідувач анестезіолог;
  • 3 анестезіологи;
  • 5 співробітників: лікарі та медсестри різних рівнів.

За ​​даними Харківської ОДА, в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 пацієнтів.

Навантаження висока, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються. Заповнюваність почала знижуватися. Проте зараз ведеться робота по виписці і переведення частини пацієнтів в 17-у міську лікарню. Також готові підключати 13-ту міську лікарню,
– мовиться у повідомленні.

Актуально Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Коронавірус у Харкові: головне

  • Станом на 24 травня в Україні зареєстрували 20 986 випадків зараження коронавірусом. 617 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 7 108 людей вже одужали.
  • У Харківській області зафіксовано 1510 підозр на коронавірус, з них 911 випадків підтверджено, 393 підозри спростовано. Решта – на стадії перевірки. За час епідемії на Харківщині 310 людей одужали, 38 осіб померли.
  • З 22 травня в Україні стартував другий етап пом'якшення карантину. А з 25 травня запрацює метро, а також відновлять роботу дитячі садки.
Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус в Україні Лікарня Новини Харкова Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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