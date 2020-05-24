Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні: захворіли медики

В обласній клінічній інфекційній лікарні Харкова коронавірус підтвердили у 20 співробітників. Тест показав позитивний результат у директора установи Павла Нартова і трьох лікарів-анестезіологів.

Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні

Усі хворі перебували в інфекційній лікарні для підсилення. Про це повідомили у Харківській ОДА.

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Хто з медиків підхопив COVID-19

директор Павел Нартов;

завідувач анестезіолог;

3 анестезіологи;

5 співробітників: лікарі та медсестри різних рівнів.

За ​​даними Харківської ОДА, в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 пацієнтів.

Навантаження висока, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються. Заповнюваність почала знижуватися. Проте зараз ведеться робота по виписці і переведення частини пацієнтів в 17-у міську лікарню. Також готові підключати 13-ту міську лікарню,

– мовиться у повідомленні.

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