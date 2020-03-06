У Харкові дезінфікують вагони метро через коронавірус: відео

У Харкові взялись дезінфікувати вагони метро, аби завадити поширенню захворювань на коронавірус Covid-2019.

Оброблятимуть усі вагони двічі на день спеціальними сумішами. Робитимуть це в ангарах депо, за годину до виїзду потягів.

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Щодня харківська підземка перевозить більше ніж 800 тисяч пасажирів. Тож експерти переконані, що таке прибирання є захисним бар'єром від більшості інфекцій.

"Вбиває всі інфекції. Коронавірус, не можу сказати. Але туберкульоз, різні гриби, ГРВІ – для цього ми завжди користувалися цим складом. Його застосовують скрізь: у лікарнях, в дитячих садках, обробляються іграшки, всі поверхні, де людина може стикатися рукою", – сказала майстриня клінінгової компанії Юлія Єрьомінко.

Що відомо про коронавірус в Україні: коротко

Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця з Чернівців. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію.

лише в одного українця з Чернівців. Спершу дружина хворого перебувала в самоізоляції у власній квартирі, оскільки у неї були відсутніми симптоми.

Однак 3 березня чернівчани зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали та перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома. У підсумку її забрала машина "швидкої" на обсервацію.

Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин.

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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу