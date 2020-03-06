У Харкові дезінфікують вагони метро через коронавірус: відео
У Харкові взялись дезінфікувати вагони метро, аби завадити поширенню захворювань на коронавірус Covid-2019.
Оброблятимуть усі вагони двічі на день спеціальними сумішами. Робитимуть це в ангарах депо, за годину до виїзду потягів.
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Щодня харківська підземка перевозить більше ніж 800 тисяч пасажирів. Тож експерти переконані, що таке прибирання є захисним бар'єром від більшості інфекцій.
"Вбиває всі інфекції. Коронавірус, не можу сказати. Але туберкульоз, різні гриби, ГРВІ – для цього ми завжди користувалися цим складом. Його застосовують скрізь: у лікарнях, в дитячих садках, обробляються іграшки, всі поверхні, де людина може стикатися рукою", – сказала майстриня клінінгової компанії Юлія Єрьомінко.
Що відомо про коронавірус в Україні: коротко
- Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця з Чернівців. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію.
- Спершу дружина хворого перебувала в самоізоляції у власній квартирі, оскільки у неї були відсутніми симптоми.
- Однак 3 березня чернівчани зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали та перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома. У підсумку її забрала машина "швидкої" на обсервацію.
- Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу