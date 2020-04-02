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У Харкові помер чоловік із підозрою на COVID-19

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У Харкові помер чоловік з підозрою на коронавірус / Wikimedia

Чоловіка з Харківського району медики встигли доправити до обласної інфекційної лікарні, втім, через деякий час він там помер. У нього підозрювали коронавірусну інфекцію.

Про смерть чоловіка, а також про ще 2 нові підозри на COVID-19 повідомили в Департаменті інформації та масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, передають місцеві ЗМІ.

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Серед осіб, у яких підозрюють COVID-19, одна дитина, дошкільня з Лозової. Вона зараз перебуває на самоізоляції. Ще одна підозра – у харків'янина, якому менше 30-ти (перебуває в Харківській обласній інфекційній лікарні).

Третя підозра – у безробітного громадянина із Харківського району. Його доправили "швидкою" в обласну інфекційну лікарню і там він помер,
– розповіли в ОДА.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Харківщині? Станом на 2 квітня в області зареєстровано один підтверджений випадок COVID-19 та 15 підозр на коронавірус. Дев'ять осіб із підозрами перебувають в обласній інфекційній лікарні, одна людина померла, п'ять – на самоізоляції.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Жертви Новини Харкова Здоров'я Лікування
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