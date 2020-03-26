У Києві зафіксували сім нових випадків зараження коронавірусом: серед хворих – дитина
У столиці України повідомили про сім нових випадків інфікування Covid-19. Всього у Києві відомо про 47 хворих.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також Супрун назвала золотий стандарт боротьби з коронавірусом
Захворіли – 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків – 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик.
Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро – на самоізоляції, за словами Кличка, лікуються вдома під контролем лікарів.
Станом на ранок 26 січня, загальна кількість хворих в Україні становила 156 осіб. Зараз це число – 164.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.