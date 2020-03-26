24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Києві зафіксували сім нових випадків зараження коронавірусом: серед хворих – дитина

- Читать новость на русском
У Києві зафіксували сім нових випадків зараження коронавірусом / Getty Images

У столиці України повідомили про сім нових випадків інфікування Covid-19. Всього у Києві відомо про 47 хворих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Супрун назвала золотий стандарт боротьби з коронавірусом

Захворіли – 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків – 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик.

Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро – на самоізоляції, за словами Кличка, лікуються вдома під контролем лікарів.

Станом на ранок 26 січня, загальна кількість хворих в Україні становила 156 осіб. Зараз це число – 164.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Новини Києва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
25 березня 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
24 березня 07:11 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук