У Києві зафіксували сім нових випадків зараження коронавірусом: серед хворих – дитина

У столиці України повідомили про сім нових випадків інфікування Covid-19. Всього у Києві відомо про 47 хворих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Захворіли – 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків – 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик.

Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро – на самоізоляції, за словами Кличка, лікуються вдома під контролем лікарів. Станом на ранок 26 січня, загальна кількість хворих в Україні становила 156 осіб. Зараз це число – 164.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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