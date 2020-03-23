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У Київській області підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом

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Коронавірус у Києві / Unsplash

На Київщині зафіксували 5 нових випадків інфікування Covid-19. Відомо, що усі хворі проживають в Обухівському районі.

Про це під час прес-брифінгу Київської ОДА повідомив Василь Володін.

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За словами Володіна, о 6 ранку 23 березня з підозрою на коронавірус в медичні установи звернулися 29 людей. 22 людям зробили експрес-тести на коронавірус, які показали позитивний результат у 7 осіб.

Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів. 

Вочевидь, тепер в Україні зафіксовано 78 випадків зараження коронавірусом. 3 з них виявились летальними, а 1 людина одужала.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини Києва Здоров'я Лікування
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