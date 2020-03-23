У Київській області підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом
На Київщині зафіксували 5 нових випадків інфікування Covid-19. Відомо, що усі хворі проживають в Обухівському районі.
Про це під час прес-брифінгу Київської ОДА повідомив Василь Володін.
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За словами Володіна, о 6 ранку 23 березня з підозрою на коронавірус в медичні установи звернулися 29 людей. 22 людям зробили експрес-тести на коронавірус, які показали позитивний результат у 7 осіб.
Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів.
Вочевидь, тепер в Україні зафіксовано 78 випадків зараження коронавірусом. 3 з них виявились летальними, а 1 людина одужала.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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