У Київській області підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом

На Київщині зафіксували 5 нових випадків інфікування Covid-19. Відомо, що усі хворі проживають в Обухівському районі.

Про це під час прес-брифінгу Київської ОДА повідомив Василь Володін.

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За словами Володіна, о 6 ранку 23 березня з підозрою на коронавірус в медичні установи звернулися 29 людей. 22 людям зробили експрес-тести на коронавірус, які показали позитивний результат у 7 осіб.

Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів.

Вочевидь, тепер в Україні зафіксовано 78 випадків зараження коронавірусом. 3 з них виявились летальними, а 1 людина одужала.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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