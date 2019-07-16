У МОЗ сказали, чим отруїлись діти в таборі на Одещині

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Отруєння дітей в одеському таборі
Отруєння дітей в одеському таборі / www.doctorls.com

Медики з'ясували, що причиною отруєння дітей у таборі "Медик-2", що на Одещині, став збудник шигельозу (дизентирія), який знайшли у їжі.

Прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ повідомила, що загалом 11-12 липня з отруєнням госпіталізували 54 дитини віком від 10 до 15 років.

Важливо! Дизентерія: як вберегтись від інфекції, яка легко передається

Спершу медики думали, що причина – харчове отруєння, адже дітей нудило. Проте після аналізів з'ясували – у дітей дизентерія Флекснера. 

 
Дизентерія – що це?
Це синдром гострого ураження людини із запаленням дистального відділу товстої кишки з типовими проявами коліту з та появою крові у випорожненнях. 

13 з потерпілих ще й досі перебувають в лікарні. Медики повідомили, що стан дітей нині стабільний, загрози життю немає. Іншим стало легше і їх вже виписали.

Наразі інфекціоністи перевіряють усіх дітей у цьому таборі, що розташований у селищі Сергіївка. Крім того, у районну лікарню відправили ще й кілька працівників табору.

отруєння
Перші симптоми харчового отруєння: дивіться інфографіку 24 каналу

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Що робити при харчовому отруєнні: дивіться інфографіку 24 каналу

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Міністерство охорони здоров’я Отруєння Діти і неповнолітні Новини Одеси Лікування
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