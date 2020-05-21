В Україні виявили випадок малярії

У Харкові в 20-річного іноземного студента виявили малярію. Він приїхав до України на початку вересня 2019 року.

В Україні зареєстрували ​​завізний випадок малярії, студент приїхав до країни 3 вересня минулого року, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

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Відомо, що перші симптоми хвороби з'явилися у хлопця 9 травня. У нього були слабкість, підвищена температура тіла та біль у горлі. Втім, за медичною допомогою студент звернувся лише через 15 числа.

Провівши лабораторне дослідження, епідеміологи виявили у хлопця збудники малярії P.vivax та P.оvale. Ці штами малярії можуть безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

У ЦГЗ запевнили, що малярійний сезон у Харкові не розпочався, адже в Україні відсутня генерація малярійних комарів.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв'язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався,

– йдеться в повідомленні.