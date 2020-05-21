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В Україні виявили випадок малярії

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Випадок малярії у Харкові
Випадок малярії у Харкові / pixabay.com

У Харкові в 20-річного іноземного студента виявили малярію. Він приїхав до України на початку вересня 2019 року.

В Україні зареєстрували ​​завізний випадок малярії, студент приїхав до країни 3 вересня минулого року, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

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Відомо, що перші симптоми хвороби з'явилися у хлопця 9 травня. У нього були слабкість, підвищена температура тіла та біль у горлі. Втім, за медичною допомогою студент звернувся лише через 15 числа.

Провівши лабораторне дослідження, епідеміологи виявили у хлопця збудники малярії P.vivax та P.оvale. Ці штами малярії можуть безсимптомно жити в організмі людини до трьох років. 

У ЦГЗ запевнили, що малярійний сезон у Харкові не розпочався, адже в Україні відсутня генерація малярійних комарів. 

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв'язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався,
– йдеться в повідомленні. 

 
Малярія – що це?
Інфекційне захворювання, передається до людини через укуси комарів роду Anopheles. Основні симптоми: лихоманка, озноб, посилене потовиділення та анемія. Якщо вчасно не виявити та не лікувати хворобу, може виникнути збільшення таких органів, як селезінка та печінка.
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Харкова Інфекція Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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