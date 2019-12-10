Винайшли новий метод лікування кишківника: гель загоює навіть виразки

Гідрогель працює подібно пластиру для рани й одночасно виконує роль пробіотика для лікування запальних захворювань кишківника. Це новий засіб для тих, хто страждає від важких захворювань – хвороби Крона або виразкового коліту.

Для створення терапевтичного гідрогелю для кишківника вчені з Гарвардського університету використовували штам генномодифікованих бактерій кишкової палички E.coli.

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Гель для загоєння кишківника

Гідрогель має назву PATCH.

Дослідження на тваринах показали, що препарат, подібно пластиру, захищає стінки кишківника та сприяє загоєнню слизової.

Теперішня терапія для лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишківника коштує дорого, усуває переважно лише симптоми захворювання, а не причину та викликає побічні ефекти.

Відомо, що протизапальні препарати знімають тільки гостре запалення, а антибіотики знищують корисні бактерії кишківника.



Створили гель для загоювання кишківника

Гідрогель PATCH спрямований не лише на боротьбу з важкими симптомами. Пероральне введення препарату також відновлює слизову оболонку кишківника,

– зазначають вчені.

Властивості гелю дозволяють йому не руйнуватися в агресивному середовищі шлунку і взаємодіяти зі стінками кишківника в уражених ділянках.

Наступний етап дослідження показав, що ректальне введення гелю гризунам з виразковим колітом сприяло зниженню запальних процесів та швидкому загоєнню ушкоджень кишківника.

Дослідники також підготували доказові фото, на яких зображено ділянку товстого кишківника гризунів у здоровому стані (зліва), при виразковому коліті (в центрі) та після лікування препаратом PATCH (праворуч).

Наш метод може стати важливим етапом у терапії пацієнтів із запальними захворюваннями кишківника. Гідрогель знизить руйнівну дію антибіотиків та протизапальних препаратів, а також захистить від рецидиву,

– підсумовують розробники.

Виразковий коліт – що це? Коліт – точної причини зародження захворювання – не встановлено. Нервозність – один із симптомів хвороби. Розвиток хвороби тісно пов`язаний зі станом імунної системи. У таких хворих спостерігається харчова алергія на деякі продукти, зокрема, на білок молока. Порушується клітинний імунітет і розвиваються антитіла до власного ж організму. У деяких хворих перебіг цього процесу настільки яскравий та стрімкий, що дуже швидко призводить до хірургічного втручання.