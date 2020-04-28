Якщо дотримаємося всіх карантинних заходів, то пік коронавірусу малоймовірний, – Степанов
Україна готується до першого етапу виходу з карантину. Однак послаблення карантинних обмежень може призвести до нового спалаху коронавірусу. В Міністерстві охорони здоров'я готуються і до такого варіанту.
Саме щоб уникнути піку захворюваності на коронавірус, Міністерство охорони здоров'я та уряд і розробляли етапи виходу з карантину. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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"Всі ті заходи, які ми проводимо – проводимо з точки зору боротьби з коронавірусною хворобою. І з точки зору введення карантину, я впевнений, що піку, якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і того плану, який розроблений МОЗ та затверджений урядом, ми в змозі його уникнути", – заявив Степанов.
Міністр також нагадав, що піком вважається та ситуація, коли медична система не взмозі надавати медичну допомогу всім, кому необхідно.
Звернуть увагу! Станом на 28 квітня в Україні загальна кількість хворих на коронавірус становить 9 тисяч 410 людей. За останню добу підтвердили 401 новий випадок захворювання. Загалом після коронавірусу одужали вже майже 1 тисяча людей. Від COVID-19 в Україні померли 239 людей.
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"Ми постійно аналізуємо, дивимося на інші країни, як вони виходили з карантину. Але знаходимо той баланс, ті навантаження на медичну систему, і пом'якшення карантинних заходів. Я впевнений, що ми взмозі уникнути піку. Якщо ми будемо дотримуватися всіх карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний", – підсумував Степанов.
Карантин в Україні: головне
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.
- Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. Перший з них має розпочатися з 12 травня. На першому етапі заплановане відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу. На другому – частину закладів обслуговування, спортивні змагання без глядачів. На третьому передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, роботу кінотеатрів та закладів харчування, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту, закладів освіти. На п'ятому етапі – скасування всіх карантинних обмежень, окрім встановлених місцевою владою.