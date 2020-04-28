Якщо дотримаємося всіх карантинних заходів, то пік коронавірусу малоймовірний, – Степанов

Україна готується до першого етапу виходу з карантину. Однак послаблення карантинних обмежень може призвести до нового спалаху коронавірусу. В Міністерстві охорони здоров'я готуються і до такого варіанту.

Саме щоб уникнути піку захворюваності на коронавірус, Міністерство охорони здоров'я та уряд і розробляли етапи виходу з карантину. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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"Всі ті заходи, які ми проводимо – проводимо з точки зору боротьби з коронавірусною хворобою. І з точки зору введення карантину, я впевнений, що піку, якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і того плану, який розроблений МОЗ та затверджений урядом, ми в змозі його уникнути", – заявив Степанов.

Міністр також нагадав, що піком вважається та ситуація, коли медична система не взмозі надавати медичну допомогу всім, кому необхідно.

Звернуть увагу! Станом на 28 квітня в Україні загальна кількість хворих на коронавірус становить 9 тисяч 410 людей. За останню добу підтвердили 401 новий випадок захворювання. Загалом після коронавірусу одужали вже майже 1 тисяча людей. Від COVID-19 в Україні померли 239 людей.

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"Ми постійно аналізуємо, дивимося на інші країни, як вони виходили з карантину. Але знаходимо той баланс, ті навантаження на медичну систему, і пом'якшення карантинних заходів. Я впевнений, що ми взмозі уникнути піку. Якщо ми будемо дотримуватися всіх карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний", – підсумував Степанов.

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