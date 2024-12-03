У Німеччині представили ударний дрон HX-2: його отримають ЗСУ

Німецька компанія Helsing представила ударний дрон HX-2 зі штучним інтелектом. Його невдовзі отримають Збройні Сили України.

Технічні характеристики цього дрону-камікадзе опубліковані на офіційному сайті розробника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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На що здатний цей дрон

HX-2 обладнаний Х-подібним крилом і хвостовим оперенням, він ефективний проти бронетехніки, артилерійських установок, військової інфраструктури та інших цілей. Вага безпілотника становить 12 кілограмів, дальність польоту сягає 100 кілометрів, а максимальна швидкість – 220 кілометрів на годину. Він оснащений чотирма електромоторами, розташованими у хвостовій частині.

Дрон споряджений бойовою частиною вагою у декілька кілограмів. Завдяки технології штучного інтелекту, HX-2 демонструє високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби, зберігаючи здатність точно вражати цілі.

Особливістю HX-2 є можливість роботи в зграї, що дозволяє виконувати складні бойові завдання кількома дронами одночасно. Це забезпечується інтеграцією в єдину систему управління Altra, яка дає змогу одному оператору контролювати кілька безпілотників.

Фото ударного дрона HX-2, представлені компанією Helsing

Helsing повідомляє, що безпілотники вже перебувають у виробництві, а базові технології, застосовані у HX-2, активно використовуються в Україні.

Перші поставки HX-2 до України заплановані на грудень. Очікується, що дрони будуть надходити партіями по кілька сотень одиниць щомісяця, а загальна кількість становитиме близько 4000 одиниць.