"Людське сафарі" в Херсоні: журналістка шокувала історією, як стала ціллю росіян

Росіяни постійно обстрілюють Херсон, скидають на місто велику кількість керованих авіабомб, а їхніми цілями стають будинки, автомобілі та цивільні. Ситуація погіршується, а ворог продовжує бити навіть якщо бачить, що перед ними жінка або дитина.

Про це 24 Каналу розповіла американська журналістка Заріна Забріскі, яка сьогодні є єдиною іноземною журналісткою у Херсоні. Вона живе тут 3 роки й продовжує поширювати інформацію про місто для англомовної аудиторії.

Як росіяни "полюють" за людьми у Херсоні?

Журналістка переконує, що безпекова ситуація у місті погіршується, тому світ має бачити дедалі більше правдивих репортажів. Заріна Забріскі поширює інформацію про життя Херсона на міжнародних конференціях, звертається до урядів іноземних країн, а також практично щодня перебуває на місцях російських ударів і повідомляє про все, що відбулося.

На жаль, російські дрони часто проводять "людські сафарі" – переслідують авто, тварин і все, що рухається у місті. Свідком таких подій стала й Заріна. Вона зізналася, що події розвивалися раптово.

Одного місяця нас обстрілювала велика кількість артилерії, керованих авіабомб, мінометів, танків, що накривала кожну вулицю Херсона. Потім ми почали чути інший звук – дуже виразний. Спочатку це було схоже на безліч розлючених ос, а потім звук, наче з вантажівки падають дошки,

– пригадала журналістка.

Її подруга з Херсона пояснила, що це скид – буквально з неба щось падає. Спершу вона не могла повірити, що це відбувається насправді. Але коли зрозуміла, що сталося і почала про це писати, то жоден редактор не хотів у це вірити.

"Пізніше мені довелося поговорити з психологами, які пояснили, що це захисний механізм психіки: усвідомлення того, що людина може полювати, як дика тварина, завдає такої моральної шкоди людській психіці, що реакцією є заперечення. А редактори – люди. Тож крім двох газет, для яких я пишу постійно, – Euromaidan Press та Byline Times, інші редактори просто не могли в це повірити", - наголосила Заріна Забріскі.

До уваги! Українська журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла, що росіяни навмисно "полюють" за цивільними, щоб викликати страх у людей та змусити їх виїхати з міста. Окупанти цинічно обирають своїми цілями маломобільних людей, бо розуміють, що вони не можуть швидко тікати й реагують повільніше.

Вчимося уникати дронів: як херсонці навчилися ховатися?

Іноземні редактори були настільки здивовані такою розповіддю, що хотіли, аби Заріна показала їм докази – якісне фото або відео атаки дрона на неї. Журналістка пояснила, що не може цього зробити, бо це буде останнє її фото, адже росіяни її вб'ють.

Ворожі оператори дронів стоять на іншому березі річки. У певному місці річка є досить вузькою, тому вони можуть чітко бачити свою ціль. Росіяни розуміють, що перед ними жінка, дитина чи тварина, але все одно завдають ударів, тренуються.

Звичайно, живучи у центрі міста, я була однією із тих, на кого полювали. Ми всі намагаємося уникати дронів, коли рухаємося. Тож влітку ми ховаємося під деревом, а взимку – шукаємо найближчі двері та вчимося орієнтуватися на вулицях в такий спосіб. Такою була моя історія "людського сафарі",

– розповіла американська журналістка.

Вона додала, що це був термін, який їй, на жаль, довелося вперше почути й перекласти англійською мовою. Це найновіший воєнний злочин, це злочин проти людства.

Що відбувається у Херсоні: останні новини

В середині травня 2026 року ворог активізував обстріли Херсона. У місті фіксували прильоти з важкого озброєння, згодом атака продовжилась з безпілотників, артилерії, також Херсон атакують FPV-дрони. Окупанти здійснюють дистанційне мінування – скидають міни у місця, де є трава чи ґрунт, щоб їх було важче помітити.

Незмінними цілями для ворога залишається громадський транспорт. Через посилення ударів у місті з 4 до 10 травня не курсували маршрутки й тролейбуси. Також окупанти цілеспрямовано б'ють по службових машинах, комунальній техніці, під ударом перебувають карети швидкої допомоги.

Не менш складна ситуація і на Херсонщині. Наприклад, в окупованих Олешках люди страждають від голоду, росіяни блокують отримання ліків, пенсій і продуктів. Росіяни силою відбирають у людей їжу, а якщо їм чинять опір, то цивільних просто вбивають. На жаль, такі випадки уже фіксували.