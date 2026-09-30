"Сафарі на людей": журналістка шокувала тим, як живуть місцеві у Херсоні

Російські окупанти продовжують знущатися з Херсона та його жителів. Ворог полює на місцевих за допомогою FPV-дронів. Було вже немало прикрих випадків.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла херсонська журналістка Євгенія Вірлич. За її словами, ситуація в Херсоні залишається складною. Росіяни атакують місто з усього, що можуть застосувати.

Як зараз живуть люди у Херсоні?

30 вересня росіяни вдарили FPV-дроном по 74-річному велосипедисту в Корабельному районі Херсона. Чоловіка госпіталізували. І це вже далеко не перший такий випадок.

Ми це називаємо "сафарі на людей". Вони буквально полюють. Також ворог вибиває електрику і зв'язок. Вони роблять усе можливе, щоб зима для херсонців стала нестерпною. Але люди продовжують жити в цих умовах,

– зазначила Вірлич.

Деякі місцеві, якщо є можливість, виїжджають, щоб пережити зиму. Хоч здебільшого люди залишаються, як би складно не було. Багато хто пережив окупацію і не хоче їхати з рідного міста.

В Херсоні переважно живуть люди, які вирішили для себе, що вони залишаться. Вони не збираються їхати навіть попри такі складні умови,

– розповіла Вірлич.

Журналістка розповіла, як зараз живуть люди у Херсоні: дивіться відео